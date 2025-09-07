Mónica Cabrejos advierte a Pamela López sobre su relación con Paul Michael: "El colágeno no es para siempre”
En el set de Esta Noche, Mónica Cabrejos no tuvo reparos en referirse al romance de Pamela López con Paul Michael y le lanzó una contundente advertencia.
La reciente aparición de Pamela López y Paul Michael en el programa Esta Noche de la Chola Chabuca dio mucho de qué hablar. Lo que parecía una entrevista ligera cambió de rumbo cuando Mónica Cabrejos tomó la palabra y, con su estilo frontal, lanzó comentarios directos y reflexivos sobre la relación de la pareja.
Fiel a su estilo frontal, le advirtió a López que este tipo de relaciones suelen tener fecha de caducidad; sin embargo, también resaltó que el afecto, la complicidad y el respeto son pilares fundamentales que mantienen viva una pareja.
Mónica Cabrejos cuestiona a Pamela López y su romance con Paul Michael
En plena conversación televisiva, Mónica Cabrejos soltó una frase que sacudió el ambiente del set. Dirigiendo la mirada a Pamela López, le dijo sin titubeos: “Tienes que saber que este tipo de relaciones tiene un final. Y yo sé que Paul es lindo, tiene su vida, tú eres hermosa... Se tienen una buena relación. Yo ojalá me equivoque, pero una relación... El colágeno no es para siempre”.
Paul Michael no dudó en reaccionar a la broma y lo hizo con una postura clara y firme. “Escúchame, yo llegué siendo el colágeno, pero puedo terminar siendo el amor de su vida”, dijo el cantante.
La escena no terminó con aquella advertencia. Fiel a su estilo sin filtros, Mónica Cabrejos continuó lanzando comentarios que mezclaban humor con una buena dosis de crudeza. “Sí, sí, es lindo. Eso es lo más lindo de los colágenos”, afirmó.