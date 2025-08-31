HOYSuscripcion LR Focus

Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Espectáculos

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Lucía Oxenford relató que Piero Arenas se escondió en el baño de la discoteca cuando Christian Cueva llegó acompañado de varios hombres durante la celebración del cumpleaños de Pamela López.

Cueva llegó inesperadamente a la discoteca donde Pamela López celebraba su cumpleaños. Foto: Composición LR/instagram/willax/americatv
Cueva llegó inesperadamente a la discoteca donde Pamela López celebraba su cumpleaños. Foto: Composición LR/instagram/willax/americatv

Lucía Oxenford contó en su pódcast ‘Por no decirlo’ que en junio de 2024 Piero Arenas se habría escondido en el baño de una discoteca al ver llegar a Christian Cueva, mientras Pamela López celebraba su cumpleaños allí mismo. En ese mismo espacio se habría producido el polémico beso entre la trujillana y el exchico reality, en medio de una crisis matrimonial entre la pareja. Oxenford, que asistía como anfitriona de su propio cumpleaños, presenció los hechos de primera mano.

En medio de la tensión, Piero Arenas envió un mensaje a la actriz contándole que no podía salir del baño: “Yo me lo encuentro a él en el súper VIP, no la veo a Pamela. Luego a algunos amigos míos los golpean y Piero me escribe y me dice: ‘Oye, estoy encerrado en el baño. Me han encerrado, no puedo salir’”, relató Oxenford.

lr.pe

Christian Cueva habría llegado acompañado de "matones", según Lucía Oxenford

Según informó el programa ‘Amor y fuego’ en junio de 2024, Christian Cueva apareció de manera inesperada en la discoteca, donde habría protagonizado una fuerte discusión con Pamela López, madre de sus hijos. Esta versión coincide con lo relatado por Lucía Oxenford, quien explicó que la situación se volvió tan tensa que Piero Arenas decidió esconderse.

Oxenford también señaló que Cueva llegó acompañado de un grupo de hombres descritos como “matones”, quienes presuntamente fueron a reclamarle a Pamela. “Luego me entero de que los matones habían llegado con Cueva, quien había llegado todo encapuchado a decirle a Pamela qué pasaba y por eso Piero se escondió. Los matones estaban en la puerta del baño”, detalló la conductora, describiendo el caótico ambiente vivido esa noche.

Lucía Oxenford aclara su versión sobre Piero Arenas, Pamela López y Christian Cueva

Pese a sus declaraciones iniciales, Lucía Oxenford aclaró ante las cámaras de ‘Todo se filtra’ que no tiene constancia directa de lo sucedido con Piero Arenas tras la llegada de Christian Cueva. “Yo cumplo el mismo día que Pamela (López) y solo vi que (Piero Arenas) se metió al baño y nada más”, explicó, sin querer entrar en detalles.

La hija de Yvonne Frayssinet señaló que su deducción sobre la tensión en el lugar se basó en la presencia de varios hombres grandes empujando a otros asistentes. “No solo me cuenta que se metió al baño, yo deduje después. Dije matones porque eran tipos grandes que empujaron a gente. No sé si eran amigos de Cueva, de repente”, agregó. Como se recuerda, Pamela López admitió recientemente haber besado al exparticipante de ‘Esto es guerra’, aunque ya se encontraba separada. Sin embargo, el espacio de Kurt Villavicencio recordó que la ruptura oficial se dio el julio, cuando ‘Aladino’ fue captado en la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco.

