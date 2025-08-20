¡Confirmado! Pamela López reconoció lo que durante semanas fue solo especulación: sí se besó con Piero Arenas. La aún esposa del futbolista Christian Cueva volvió a estar en el centro de la atención mediática tras hablar abiertamente sobre su vida personal. Durante su participación en el programa 'Ponte en la cola', la empresaria confirmó su acercamiento con el exparticipante de 'Esto es guerra', quien además es amigo cercano de Patricio Parodi.

López aclaró que el episodio ocurrió mientras atravesaba su separación con el pelotero. "Yo ya estaba separada. Y sí, efectivamente bailamos y nos dimos un par de besitos", declaró la popular Kittypam ante los conductores del espacio, Micheille Soifer y Ricardo Rondón. Más adelante, sorprendió aún más al revelar que fue ella quien le contó a Cueva lo sucedido. "Fui yo quien se lo contó", agregó, dejando claro que no hubo secretos entre ambos en ese momento.

Pamela López confirma beso con Piero Arenas

Durante su participación en 'Ponte en la cola', Pamela López respondió sin evasivas y dejó en shock a Micheille Soifer y Ricardo Rondón al confirmar que sí tuvo un acercamiento con Piero Arenas. La empresaria fue clara al precisar que no se trató de algo intenso, sino de un momento puntual. "No fue chape. Yo ya estaba separada. Y sí, efectivamente bailamos y nos dimos un par de besitos", declaró ante las cámaras.

La confesión tomó por sorpresa a los conductores del programa, sobre todo porque Piero Arenas había negado públicamente esta interacción con la aún esposa de Christian Cueva. "Piero Arenas lo negó en todos los idiomas; Pamela López lo ratifica", comentó Rondón, visiblemente impactado por la revelación.

Pamela López afirmó que le contó a Christian Cueva sobre besos con Piero Arenas

La también animadora fue categórica al aclarar que los besos con Piero Arenas ocurrieron mientras ella ya se encontraba separada de Christian Cueva, en contraste con lo que había asegurado Macarena Gastaldo. Fue precisamente Gastaldo quien, semanas atrás, reveló por primera vez el acercamiento entre López y Arenas en el programa 'Ponte en la cola', y quien además sostuvo que el hecho se dio cuando el futbolista intentaba retomar su relación con la madre de sus hijos.

Ante esa versión, Pamela respondió con firmeza y aseguró que fue ella misma quien le contó todo a Cueva. "No es que el padre de mis hijos se enteró o se lo contaron. Fui yo quien se lo contó a Cueva porque ambos estábamos haciendo nuestras vidas. Yo también me había enterado de cosas de él que prefiero dejarlas ahí", afirmó, dejando entrever que la separación ya estaba marcada por distancias personales.

Pamela López desmiente beso con modelo argentino Renzo Spraggon

Además del tema con Piero Arenas, Pamela López aprovechó su participación en Ponte en la cola para aclarar los rumores que la relacionaban con el modelo argentino Renzo Spraggon. "Eso jamás ocurrió", afirmó con firmeza, descartando cualquier tipo de vínculo con él.

La novia de Paul Michael señaló que las especulaciones fueron producto de una interpretación errónea y que se amplificaron con fines mediáticos. "Se trata de una situación llevada al extremo, con la intención de generar titulares", declaró, dejando entrever que el tema fue manipulado para atraer atención y clics.