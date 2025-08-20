HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      
Espectáculos

Pamela López admite que sí besó a Piero Arenas y que Christian Cueva lo sabía: "Fui yo quien se lo contó"

Aunque Piero Arenas lo negó, Pamela López confirmó que hubo más de un beso. La aún esposa de Christian Cueva contó todos los detalles sobre este acercamiento y dejó en shock a Micheille Soifer.

Según Pamela López, se dio un par de "besitos" con Piero Arenas.
Según Pamela López, se dio un par de "besitos" con Piero Arenas. | Foto: composición LR/Latina

¡Confirmado! Pamela López reconoció lo que durante semanas fue solo especulación: sí se besó con Piero Arenas. La aún esposa del futbolista Christian Cueva volvió a estar en el centro de la atención mediática tras hablar abiertamente sobre su vida personal. Durante su participación en el programa 'Ponte en la cola', la empresaria confirmó su acercamiento con el exparticipante de 'Esto es guerra', quien además es amigo cercano de Patricio Parodi.

López aclaró que el episodio ocurrió mientras atravesaba su separación con el pelotero. "Yo ya estaba separada. Y sí, efectivamente bailamos y nos dimos un par de besitos", declaró la popular Kittypam ante los conductores del espacio, Micheille Soifer y Ricardo Rondón. Más adelante, sorprendió aún más al revelar que fue ella quien le contó a Cueva lo sucedido. "Fui yo quien se lo contó", agregó, dejando claro que no hubo secretos entre ambos en ese momento.

PUEDES VER: Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

lr.pe

Pamela López confirma beso con Piero Arenas

Durante su participación en 'Ponte en la cola', Pamela López respondió sin evasivas y dejó en shock a Micheille Soifer y Ricardo Rondón al confirmar que sí tuvo un acercamiento con Piero Arenas. La empresaria fue clara al precisar que no se trató de algo intenso, sino de un momento puntual. "No fue chape. Yo ya estaba separada. Y sí, efectivamente bailamos y nos dimos un par de besitos", declaró ante las cámaras.

La confesión tomó por sorpresa a los conductores del programa, sobre todo porque Piero Arenas había negado públicamente esta interacción con la aún esposa de Christian Cueva. "Piero Arenas lo negó en todos los idiomas; Pamela López lo ratifica", comentó Rondón, visiblemente impactado por la revelación.

PUEDES VER: Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

lr.pe

Pamela López afirmó que le contó a Christian Cueva sobre besos con Piero Arenas

La también animadora fue categórica al aclarar que los besos con Piero Arenas ocurrieron mientras ella ya se encontraba separada de Christian Cueva, en contraste con lo que había asegurado Macarena Gastaldo. Fue precisamente Gastaldo quien, semanas atrás, reveló por primera vez el acercamiento entre López y Arenas en el programa 'Ponte en la cola', y quien además sostuvo que el hecho se dio cuando el futbolista intentaba retomar su relación con la madre de sus hijos.

Ante esa versión, Pamela respondió con firmeza y aseguró que fue ella misma quien le contó todo a Cueva. "No es que el padre de mis hijos se enteró o se lo contaron. Fui yo quien se lo contó a Cueva porque ambos estábamos haciendo nuestras vidas. Yo también me había enterado de cosas de él que prefiero dejarlas ahí", afirmó, dejando entrever que la separación ya estaba marcada por distancias personales.

Pamela López desmiente beso con modelo argentino Renzo Spraggon

Además del tema con Piero Arenas, Pamela López aprovechó su participación en Ponte en la cola para aclarar los rumores que la relacionaban con el modelo argentino Renzo Spraggon. "Eso jamás ocurrió", afirmó con firmeza, descartando cualquier tipo de vínculo con él.

La novia de Paul Michael señaló que las especulaciones fueron producto de una interpretación errónea y que se amplificaron con fines mediáticos. "Se trata de una situación llevada al extremo, con la intención de generar titulares", declaró, dejando entrever que el tema fue manipulado para atraer atención y clics.

Notas relacionadas
Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

LEER MÁS
Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

LEER MÁS
Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gisela Valcárcel interrumpe programa en vivo para advertir a Lady Guillén sobre futura boda con su esposo: "Christian no puede"

Gisela Valcárcel interrumpe programa en vivo para advertir a Lady Guillén sobre futura boda con su esposo: "Christian no puede"

LEER MÁS
Onelia Molina confiesa su deseo de ser madre a los 30 años y no coincide con la postura de Mario Irivarren: ''Son diferentes maneras de pensar''

Onelia Molina confiesa su deseo de ser madre a los 30 años y no coincide con la postura de Mario Irivarren: ''Son diferentes maneras de pensar''

LEER MÁS
Regina Alcóver y la vez que expuso la 'fría' relación que tenía con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "Mantenía su distancia"

Regina Alcóver y la vez que expuso la 'fría' relación que tenía con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "Mantenía su distancia"

LEER MÁS
Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

LEER MÁS
Exsaliente de Genesis Tapia revela los lujosos detalles que tenía con la exmodelo: "Una vez pedí un champagne de 3.500 soles"

Exsaliente de Genesis Tapia revela los lujosos detalles que tenía con la exmodelo: "Una vez pedí un champagne de 3.500 soles"

LEER MÁS
Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Espectáculos

Exsaliente de Genesis Tapia revela los lujosos detalles que tenía con la exmodelo: "Una vez pedí un champagne de 3.500 soles"

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota