Vanessa Pumarica confirma que Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación: "Ella sufría y lloraba"

¡Bomba! Pese a que Christian Cueva lo negó varias veces, la mejor amiga de Pamela Franco lo 'desenmascaró' y reveló el drama que vivía la cumbiambera por la infidelidad del actual futbolista del Emelec.

Christian Cueva y Pamela Franco llevan más de 1 año de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Christian Cueva y Pamela Franco llevan más de 1 año de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La relación de Christian Cueva y Pamela Franco se encuentra envuelta en una nueva polémica. Vanessa Pumarica, mejor amiga e íntima de la cantante de cumbia, reveló en una entrevista para 'La noche habla' que el futbolista peruano 'traicionó' a la artista en los primeros años de su relación. Pumarica aseguró que fue testigo de los llantos y lamentos de la chimbotana y, además, señaló que el popular 'Cuevita' la habría llenado de promesas que nunca llegó a cumplir.

Estas declaraciones de Pumarica traen al recuerdo la controversial entrevista que tuvo Pamela Franco en 'Mande quien mande' durante febrero del año pasado. En la conversación con María Pía Copello, la intérprete de 'Dile la verdad' aseguró que, en su momento, se dio cuenta que no era la única 'pareja' de Cueva y ese fue uno de los motivos para dar por terminada su relación sentimental el 2018.

Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco: Vanessa Pumarica expone lágrimas de la cantante

"Tú como amiga has estado, por ejemplo, cuando Pamela (Franco) se sentó en un programa de TV y dijo 'yo he sido la segunda, pero encontré que había una tercera, cuarta, quinta y sexta'. ¿Tú fuiste testigo?", preguntó Ric La Torre. Ante esto, Vanessa Pumarica recordó que en aquellos años, tenía una gran amistad con la cantante y estuvo presente en el 'drama' que atravesó por las infidelidades de Christian Cueva.

"Sí, claro, definitivamente. Él le decía cosas que no eran verdades y ella, pues, en ese momento, sufría y lloraba", expresó Pumarica, quien hace unos días reveló que Pamela Franco se distanció de ella por sus comentarios sobre su romance con Christian Cueva.

Christian Cueva le habría hecho falsas promesas a Pamela Franco

Pese a que Pamela Franco descubrió estas infidelidades, ella optó por seguir en su relación con Cueva hasta cierto punto en el cual, según confesó en su momento, se dio cuenta de que no quería esa vida para ella y lo dejó. Vanessa Pumarica reforzó este argumentó y dejó entrever que detrás de las decisiones de la cumbiambera hubo algunas promesas incumplidas por parte de 'Aladino'.

"Han pasado tantos años que ni me acuerdo, la verdad. Creo que eso (las promesas) de ellos era un tema íntimo", aseguró Pumarica en la entrevista para 'La noche habla'.

Pamela Franco y su historia con Christian Cueva: la vez que reveló infidelidades del futbolista

La segunda semana de febrero de 2024 llegaba cargada de diversas especulaciones y ampays. Christian Domínguez había sido captado con Mary Moncada en su denominado 'auto rana' y el pronunciamiento de Pamela Franco llegó en 'Mande quien mande'. La cantante habló respecto a las imágenes de su entonces pareja y también sobre un tema que todo el Perú quería saber: qué vínculo tenía con Christian Cueva.

En su aparición en el set del programa de América Televisión, Franco confesó, entre lágrimas, que sí mantuvo un vínculo amoroso clandestino con Christian Cueva y le pidió disculpas públicas a Pamela López, aún esposa del futbolista. Sin embargo, también señaló que no habría sido la única en el romance que tenía con 'Aladino', ya que se enteró de que existía una "tercera, cuarta..." y más en la lista.

"Yo no era la cuarta, era la sexta, cuando me enteré de que había otras chicas además de mí fue cuando decidí empezar a alejarme, no podía seguir ahí", contó Pamela Franco en aquella oportunidad, resaltando, además, que ese fue uno de los motivos fundamentales para darle un cierre, en aquel entonces, a su historia con el '10 del pueblo', Christian Cueva.

