Hermano de Alejandra Baigorria muestra cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Sergio Baigorria expuso por error en la pantalla de su celular la cifra que ganó en dólares tras realizar una transmisión en vivo por 12 horas promocionando la marca de ropa de Alejandra Baigorria. 

Sergio Baigorria, hermano de Alejandra, cuenta actualmente con 34 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Sergio, hermano de Alejandra Baigorria y brazo derecho en los negocios de la empresaria, dejo ver por error la cantidad de dinero que ganó gracias a las donaciones de TikTok tras realizar una transmisión en vivo de 12 horas ininterrumpidas desde la tienda donde venden la marca de ropa de su hermana.

Según se pudo observar en la pantalla de su celular, el joven obtuvo aproximadamente $/13 de ganancia luego del extenso esfuerzo. Incluso, él mismo lo reconoció en el mensaje que acompañó el video que compartió en sus historias de Instagram: “12 horas, no tengo espaldas”, escribió Sergio.

PUEDES VER: Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: 'Me siento afortunada'

lr.pe

Hermano de Alejandra Baigorria expone que ganó casi $/13 tras doce horas de transmisión

Sergio Baigorria mostró el monto total que obtuvo gracias a las donaciones de los usuarios luego de realizar una trasmisión en vivo de 12 horas consecutivas. Según detalló, ganó $/10.76 por ‘recompensas de misiones por live’ y $/3.49 por ‘recompensas de la misión semanal’.

Además, precisó que durante ese tiempo alcanzó 558 mil visualizaciones, 4.4 millones de ‘me gusta’ (o tap taps), fue compartido en 1.500 ocasiones y recibió cerca de 60.000 comentarios. “Bueno, gente, aquí está el resumen de mi día”, expresó, dejándose ver agotado por el esfuerzo.

Pese al cansancio, el hermano de Alejandra Baigorria afirmó que este lunes volverá a realizar otra transmisión de varias horas para seguir promocionando la marca de ropa de la ‘gringa de gamarra’.

PUEDES VER: Hermano de Alejandra Baigorria comparte sentido mensaje tras accidente de Thamara Medina: 'Dios, en su amor paciente'

lr.pe

¿Qué enfermedad padece Sergio Baigorria, hermano de Alejandra?

En 2024, Sergio Baigorria confesó que padece de fibromialgia, enfermedad que le provoca intensos dolores en el cuerpo. Él hizo una trasmisión en vivo, donde, entre lágrimas, se mostró afectado al contar el sufrimiento que vive por los fuertes achaques y pidió ayuda para encontrar una alternativa para aliviar su condición.  

“Me duele mucho mi cuerpo, especialmente mis brazos, el dolor es muy fuerte”, contó con angustia en ese entonces. Incluso, su hermana Alejandra Baigorria también pidió a sus seguidores que padecen el mismo diagnóstico para solicitar orientación y apoyo en la búsqueda de un tratamiento que ayude a mejorar la salud de su hermano.

