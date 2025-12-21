Sergio, hermano de Alejandra Baigorria y brazo derecho en los negocios de la empresaria, dejo ver por error la cantidad de dinero que ganó gracias a las donaciones de TikTok tras realizar una transmisión en vivo de 12 horas ininterrumpidas desde la tienda donde venden la marca de ropa de su hermana.

Según se pudo observar en la pantalla de su celular, el joven obtuvo aproximadamente $/13 de ganancia luego del extenso esfuerzo. Incluso, él mismo lo reconoció en el mensaje que acompañó el video que compartió en sus historias de Instagram: “12 horas, no tengo espaldas”, escribió Sergio.

Hermano de Alejandra Baigorria expone que ganó casi $/13 tras doce horas de transmisión

Sergio Baigorria mostró el monto total que obtuvo gracias a las donaciones de los usuarios luego de realizar una trasmisión en vivo de 12 horas consecutivas. Según detalló, ganó $/10.76 por ‘recompensas de misiones por live’ y $/3.49 por ‘recompensas de la misión semanal’.

Además, precisó que durante ese tiempo alcanzó 558 mil visualizaciones, 4.4 millones de ‘me gusta’ (o tap taps), fue compartido en 1.500 ocasiones y recibió cerca de 60.000 comentarios. “Bueno, gente, aquí está el resumen de mi día”, expresó, dejándose ver agotado por el esfuerzo.

Pese al cansancio, el hermano de Alejandra Baigorria afirmó que este lunes volverá a realizar otra transmisión de varias horas para seguir promocionando la marca de ropa de la ‘gringa de gamarra’.

¿Qué enfermedad padece Sergio Baigorria, hermano de Alejandra?

En 2024, Sergio Baigorria confesó que padece de fibromialgia, enfermedad que le provoca intensos dolores en el cuerpo. Él hizo una trasmisión en vivo, donde, entre lágrimas, se mostró afectado al contar el sufrimiento que vive por los fuertes achaques y pidió ayuda para encontrar una alternativa para aliviar su condición.

“Me duele mucho mi cuerpo, especialmente mis brazos, el dolor es muy fuerte”, contó con angustia en ese entonces. Incluso, su hermana Alejandra Baigorria también pidió a sus seguidores que padecen el mismo diagnóstico para solicitar orientación y apoyo en la búsqueda de un tratamiento que ayude a mejorar la salud de su hermano.