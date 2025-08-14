HOYSuscripcion LR Focus

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

El Poder Judicial falló a favor de Jefferson Farfán y confirmó que Melissa Klug rompió el acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación.

El prolongado proceso judicial entre Jefferson Farfán y su expareja Melissa Klug llegó a su desenlace. El exfutbolista obtuvo una victoria legal que obliga a la madre de sus tres hijos a pagarle 300.000 dólares por violar un acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación sentimental.

La resolución de la Segunda Sala Civil de Lima confirmó la sentencia de primera instancia, concluyendo que la 'Blanca de Chucuito' incurrió en incumplimiento al referirse en tres entrevistas a su vínculo con el exfutbolista Jefferson Farfán. “Por tales consideraciones, este Colegiado declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la demandada Melissa Liliana Klug Orbegozo”, señala el documento judicial expuesto por Infobae.

El fallo a favor de Jefferson Farfán se originó por la demanda que interpuso contra Melissa Klug, acusándola de haber roto un pacto que prohibía a ambos hablar o dar información sobre su relación, así como compartir material audiovisual o detalles íntimos. El acuerdo establecía una penalidad de 100.000 dólares por cada infracción y 20.000 dólares adicionales si no se exigía a terceros abstenerse de opinar sobre el vínculo.

La controversia surgió por tres entrevistas concedidas por la Melissa Klug: el 19 de diciembre de 2017, el 15 de enero de 2019 y el 4 de junio de 2019. Tanto el Juzgado como la Sala determinaron que estas declaraciones infringieron directamente el compromiso firmado.

El intento de Melissa Klug presentó un recurso de casación para que el caso fuera revisado por la Corte Suprema; sin embargo, este fue declarado improcedente porque la sentencia de segunda instancia no revocaba la de primera, sino que la confirmaba íntegramente.

Actualmente, el expediente se encuentra en el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, a la espera de que se disponga la ejecución de la sentencia y se requiera a la empresaria el pago de la penalidad. Esto podría concretarse en los próximos días o semanas.

Jefferson Farfán también solicitó una sanción de 40.000 dólares por no exigir a Tilsa Lozano y Evelyn Vela que no se pronunciaran sobre su relación. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó este punto, al considerar que los comentarios de ambas se referían a hechos posteriores al romance y no a eventos ocurridos durante el mismo.

