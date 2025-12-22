Hija de Lis Padilla estuvo presente en la oficialización de la relación de su madre. Foto: composición LR/difusión

Hija de Lis Padilla estuvo presente en la oficialización de la relación de su madre. Foto: composición LR/difusión

La tiktoker Lis Padilla vivió uno de los momentos más emotivos de su vida personal tras la oficialización de su relación sentimental con Tania Pinedo, una romántica sorpresa que reunió los familiares de la pareja. Sin embargo, uno de los instantes que más conmovió fue el mensaje de Jennifer, hija de la creadora de contenido, quien dedicó conmovedoras palabras a su madre durante la ceremonia.

“De verdad estoy muy feliz porque mi mamá lo es”, expresó la joven de 18 años, conocida por ganar notoriedad en redes sociales tras el trend viral de ‘Son de amores’. La hija de Lis Padilla destacó la personalidad de Tania Pinedo: “Veo que es una chica muy alegre, muy divertida y me cae muy bien”.

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

Hija de tiktoker le dedica emotivo mensaje a su madre y novia Tania Pinedo

La hija de la tiktoker de 34 años expresó su emoción durante la reunión organizada para oficializar la relación de su madre con Tania Pinedo. Frente a sus familiares más cercanos, la joven destacó la felicidad que ve en su madre y expresó su aprecio hacia la nueva pareja. “Quiero agradecer a todos por haber venido a esta reunión que Tania y mi mamá hicieron para oficializar su relación. De verdad estoy muy feliz porque mi mamá lo es”, señaló la joven.

En el video compartido por la creadora contenido en sus redes sociales, Jennifer también les deseó lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. “No tengo más palabras. Solamente quiero que las dos sean muy felices. Les deseo lo mejor y les quiero mucho a las dos”, agregó, antes de abrazar a su madre y su pareja de 32 años.

PUEDES VER: Hermano de Alejandra Baigorria muestra cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Así fue la declaración de amor de la novia de Lis Padilla

La oficialización de la relación sorprendió a todos los asistentes. Tania Pinedo preparó una romántica sorpresa para Lis Padilla en un campo abierto de la selva, en el departamento de San Martín, donde la influencer reside. El escenario incluyó un arreglo floral en forma de corazón, globos, una alfombra roja y letras blancas con la frase: “¿Aceptas ser mi novia?”.

Durante la emotiva declaración, Tania expresó sus sentimientos con un mensaje profundo y sincero. “Dicen que cuando el amor se presenta, te cambia la vida. Uno no lo busca, simplemente llega. Y eso me pasó contigo”, señaló, reconociendo además lo complejo que puede ser reunir a las familias en una sociedad tradicional.

“Desde que te vi, supe que te quería en mi vida. Sé que voy a tener una vida contigo muy bonita”, agregó antes de formular la esperada pregunta. Lis Padilla, visiblemente emocionada, respondió: “Van cinco meses que espero esa pregunta, sí, acepto”, provocando un abrazo lleno de emoción que selló la oficialización de su relación.