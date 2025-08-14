Madre de Suheyn Cipriani enfurece contra su hija tras ser acusada de ser 'mala madre': "Ya no te quiero cerca de mí"
¡Pierde el control! La madre de Suheyn Cipriani reaccionó con furia en televisión y expuso chats con su hija en 'El valor de la verdad'.
En una entrevista con 'Amor y fuego', la madre de Suheyn Cipriani se mostró indignada y alzó la voz tras las declaraciones de su hija, quien en 'El valor de la verdad' afirmó haber vivido duros episodios en su infancia que la involucraban. “He mantenido a esa muchacha”, expresó enfáticamente, rechazando las acusaciones.