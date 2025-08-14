HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Espectáculos

Tilsa Lozano se somete a operación de emergencia por riesgo en sus implantes mamarios: “Se podía reventar la prótesis”

La conductora Tilsa Lozano contó que sus implantes llevaban 18 años sin ser cambiados y que la prótesis izquierda presentaba alto riesgo. Sin embargo, reveló que el dolor disminuyó y se recupera favorablemente.

Tilsa Lozano se operó luego de 18 años. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Tilsa Lozano se operó luego de 18 años. Foto: composición LR/difusión/Instagram

La conductora de televisión Tilsa Lozano tuvo que someterse a una operación de emergencia debido a una contractura capsular en su mama izquierda, causada por el deterioro de sus implantes mamarios. Según contó, sus prótesis llevaban 18 años sin ser reemplazadas, cuando lo recomendable es hacerlo cada 10 años. “Mi cirujano Gino Llosa me dijo que tenía que sacar las prótesis, sobre todo del izquierdo. Ahí se podía reventar la prótesis por el estado en que estaba”, explicó la exvengadora, dejando claro que la intervención era urgente para proteger su salud.

La exmodelo relató que la cirugía, que duró alrededor de tres horas, incluyó un raspado y limpieza exhaustiva de la zona afectada. “Me han hecho todo un raspado. Ya estoy en casa”, declaró Tilsa Lozano, quien también contó que debió cancelar un viaje al Cusco por indicación médica.

Mensaje de Tilsa Lozano. Foto: captura Instagram

Mensaje de Tilsa Lozano. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Pamela Franco presume regalos en su viaje tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: 'Me encanta'

lr.pe

Tilsa Lozano revela cómo se encuentra tras delicada operación

Tilsa Lozano reapareció en redes sociales para contar a sus seguidores cómo viene siendo su recuperación. La exmodelo señaló que el dolor está disminuyendo progresivamente y que sigue bajo reposo absoluto. “Ya vi al doctor y vamos muy bien con los resultados, el dolor va bajando poquito a poquito. Ahora de regreso a la camita a mi reposo absoluto”, compartió en Instagram.

La exvengadora detalló que la prótesis derecha fue cambiada sin complicaciones; sin embargo, la izquierda requirió un trabajo mucho más complejo debido al estado en que se encontraba. “La mama izquierda me dolía muchísimo, estaba dura, estaba alta. La operación duró como tres horas, de las cuales dos fueron raspado y limpieza para sacar todo lo malito”, indicó. La conductora reiteró que la operación no fue un canje publicitario y que pagó de manera particular, resaltando la profesionalidad y experiencia de su médico.

PUEDES VER: Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

lr.pe

Tilsa Lozano reapareció en programa en vivo para contar sobre su operación

Tras varios días alejada de la televisión, Tilsa Lozano se enlazó en vivo con el programa 'La noche habla' a través de una videollamada. El conductor Ric La Torre presentó la conexión mostrando su preocupación por el estado de la exmodelo. En la conversación, Tilsa explicó que el procedimiento que le realizaron fue una capsulectomía, necesaria cuando una prótesis mamaria presenta complicaciones.

La conductora confesó que sintió mucho temor antes de la operación, especialmente por el riesgo que implicaba la anestesia general. “La verdad estaba aterrada… creo que cuando uno se vuelve mamá, el miedo es diferente. Me moría de miedo, en realidad por mis hijos. Era como un miedo más a si me pasa algo, ¿qué va a pasar con mis bebitos?”, expresó visiblemente emocionada. Pese al susto, la intervención fue exitosa y Tilsa continúa enfocada en su recuperación, agradeciendo a su médico y al apoyo de su familia y seguidores.

Notas relacionadas
Tilsa Lozano se quiebra en vivo por violencia física que vivió Suheyn Ciprani de niña: "¿Cómo una madre puede ser capaz?"

Tilsa Lozano se quiebra en vivo por violencia física que vivió Suheyn Ciprani de niña: "¿Cómo una madre puede ser capaz?"

LEER MÁS
Tilsa Lozano impone exigentes condiciones para que un hombre la conquiste: "Debe tener el mismo estilo de vida que yo o más"

Tilsa Lozano impone exigentes condiciones para que un hombre la conquiste: "Debe tener el mismo estilo de vida que yo o más"

LEER MÁS
Tilsa Lozano comparte el emotivo reencuentro de sus hijos tras estar separados: "Me decían que se extrañaban"

Tilsa Lozano comparte el emotivo reencuentro de sus hijos tras estar separados: "Me decían que se extrañaban"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco presume regalos en su viaje tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: "Me encanta"

Pamela Franco presume regalos en su viaje tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: "Me encanta"

LEER MÁS
Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

Pamela Franco sorprende al borrar todas sus fotos con Christian Cueva de sus redes tras presuntas llamadas a novio de Pamela López

LEER MÁS
Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa que Ivana Yturbe le ocultó romance con Jefferson Farfán: "Lo que hace la calentura y el amor"

Samahara Lobatón confiesa que Ivana Yturbe le ocultó romance con Jefferson Farfán: "Lo que hace la calentura y el amor"

LEER MÁS
Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 9 conciertos para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 9 conciertos para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

'El valor de la verdad 2025': los invitados más polémicos y sus confesiones más impactantes

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Espectáculos

'El valor de la verdad 2025': los invitados más polémicos y sus confesiones más impactantes

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Pamela Franco presume regalos en su viaje tras borrar todas sus fotos con Christian Cueva: "Me encanta"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota