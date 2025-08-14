La conductora de televisión Tilsa Lozano tuvo que someterse a una operación de emergencia debido a una contractura capsular en su mama izquierda, causada por el deterioro de sus implantes mamarios. Según contó, sus prótesis llevaban 18 años sin ser reemplazadas, cuando lo recomendable es hacerlo cada 10 años. “Mi cirujano Gino Llosa me dijo que tenía que sacar las prótesis, sobre todo del izquierdo. Ahí se podía reventar la prótesis por el estado en que estaba”, explicó la exvengadora, dejando claro que la intervención era urgente para proteger su salud.

La exmodelo relató que la cirugía, que duró alrededor de tres horas, incluyó un raspado y limpieza exhaustiva de la zona afectada. “Me han hecho todo un raspado. Ya estoy en casa”, declaró Tilsa Lozano, quien también contó que debió cancelar un viaje al Cusco por indicación médica.

Mensaje de Tilsa Lozano. Foto: captura Instagram

Tilsa Lozano revela cómo se encuentra tras delicada operación

Tilsa Lozano reapareció en redes sociales para contar a sus seguidores cómo viene siendo su recuperación. La exmodelo señaló que el dolor está disminuyendo progresivamente y que sigue bajo reposo absoluto. “Ya vi al doctor y vamos muy bien con los resultados, el dolor va bajando poquito a poquito. Ahora de regreso a la camita a mi reposo absoluto”, compartió en Instagram.

La exvengadora detalló que la prótesis derecha fue cambiada sin complicaciones; sin embargo, la izquierda requirió un trabajo mucho más complejo debido al estado en que se encontraba. “La mama izquierda me dolía muchísimo, estaba dura, estaba alta. La operación duró como tres horas, de las cuales dos fueron raspado y limpieza para sacar todo lo malito”, indicó. La conductora reiteró que la operación no fue un canje publicitario y que pagó de manera particular, resaltando la profesionalidad y experiencia de su médico.

Tilsa Lozano reapareció en programa en vivo para contar sobre su operación

Tras varios días alejada de la televisión, Tilsa Lozano se enlazó en vivo con el programa 'La noche habla' a través de una videollamada. El conductor Ric La Torre presentó la conexión mostrando su preocupación por el estado de la exmodelo. En la conversación, Tilsa explicó que el procedimiento que le realizaron fue una capsulectomía, necesaria cuando una prótesis mamaria presenta complicaciones.

La conductora confesó que sintió mucho temor antes de la operación, especialmente por el riesgo que implicaba la anestesia general. “La verdad estaba aterrada… creo que cuando uno se vuelve mamá, el miedo es diferente. Me moría de miedo, en realidad por mis hijos. Era como un miedo más a si me pasa algo, ¿qué va a pasar con mis bebitos?”, expresó visiblemente emocionada. Pese al susto, la intervención fue exitosa y Tilsa continúa enfocada en su recuperación, agradeciendo a su médico y al apoyo de su familia y seguidores.

