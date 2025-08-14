HOYSuscripcion LR Focus

Samahara Lobatón confiesa que Ivana Yturbe le ocultó romance con Jefferson Farfán: "Lo que hace la calentura y el amor"

La hija de Melissa Klug contó que su amistad con Ivana Yturbe terminó afectada por el romance secreto con Jefferson Farfán. "Nunca me dijo ‘yo estoy saliendo con él’", declaró la influencer.

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán se conocieron en 2019 . Foto: composición LR/difusión/Panamericana
Ivana Yturbe y Jefferson Farfán se conocieron en 2019 . Foto: composición LR/difusión/Panamericana

Samahara Lobatón será la próxima invitada al programa 'El valor de la verdad', donde revelará detalles poco conocidos sobre la relación que Jefferson Farfán mantuvo con Ivana Yturbe, quien en ese entonces era una de sus amigas más cercanas. Según la pareja de Bryan Torres, la modelo decidió ocultarle este romance, hecho que la sorprendió y terminó afectando su amistad.

La hija de Melissa Klug contó que siempre tuvo indicios de que ambos viajaban juntos, pero nunca recibió una confirmación directa de Ivana Yturbe, pareja del futbolista Diego Da Silva. “Ivana y yo éramos uña y mugre. Ella nunca me dijo ‘yo estoy saliendo con él’, me lo ocultó al comienzo. Porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor”, comentó Lobatón.

La confesión de Samahara Lobatón sobre su examiga Ivana Yturbe y su relación oculta con Farfán

En el primer avance de 'El valor de la verdad' se presentó a Samahara Lobatón, quien aseguró que Jefferson Farfán mostró interés por algunas de sus amigas más cercanas, entre ellas Ivana Yturbe. La influencer contó que su excompañera le ocultó su relación con el exfutbolista, expareja de su madre Melissa Klug, negándole al inicio que tuviera un romance con él.

Durante la entrevista, Beto Ortiz le preguntó cuántas de sus amigas habían tenido un romance con la 'Foquita', lo que provocó una sonrisa en Lobatón, quien dio a entender que fueron más de una. Además, reveló que el exfutbolista habría tenido algún tipo de aventura con tres mujeres al mismo tiempo: Delany, Darinka y Xiomy Kanashiro.

Samahara Lobatón y sus revelaciones en 'El valor de la verdad'

La hija de Melissa Klug también habló sobre Jefferson Farfán y en el avance del programa que se emitirá el 17 de agosto. La influencer contó que el exfutbolista habría querido “armarle” a Bryan Torres, un supuesto ampay, con la intención de que se alejara de ella. “Él (Farfán) le escribe un mensaje a Bryan que yo leí, donde le dice que no saliera conmigo. Iba a armarle un ampay para que lo ampayen a él con otra mujer”, relató.

Ante esta revelación, Beto Ortiz no dudó en repreguntar: “¿Jefferson le dijo que se aleje de ti y que le iba a armar un ampay para que él pareciera que está con otra?”. La respuesta de Samahara Lobatón fue contundente, acusando a la expareja de su madre de intentar dañarla públicamente. “Sí, claro, prácticamente humillándome”, afirmó la hija de Abel Lobatón.

