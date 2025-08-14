HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

La 'Foquita' festejó por partida doble tras la victoria de Alianza Lima ante la U. Católica de Ecuador. A través de redes sociales, compartió la astronómica cifra que le hizo ganar el equipo de sus amores.

Jefferson Farfán no ocultó su emoción tras triunfo de Alianza Lima y presumió su ganancia en redes. Foto: composición LR/Enfocados
Alianza Lima cumplió con su labor en Matute y se impuso ante la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alan Cantero fue el encargado de hacer celebrar a todo el pueblo blanquiazul con su doblete y encaminar la clasificación a falta del partido de vuelta en el Olímpico de Atahualpa. Uno de los que festejó por el triunfo íntimo fue Jefferson Farfán. La 'Foquita' se alegró por el equipo de sus amores y el jugoso monto que le hizo ganar.

A pesar de estar retirado, Farfán sigue de cerca todo lo que sucede alrededor de Alianza. Además, es usual que el exdelantero de la selección peruana apueste fuertes cantidades de dinero a favor de la victoria blanquiazul. Esta vez no fue la excepción.

PUEDES VER: Será jugador de Perú por 10 años: Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

Jefferson Farfán ganó exuberante monto tras triunfo de Alianza Lima

A través de redes sociales, Jefferson Farfán compartió que apostó un total de 10.000 soles a favor del triunfo por 2-1 de Alianza Lima ante la U. Católica. Si bien el resultado no fue exacto, los victorianos se terminaron llevando el partido.

En consecuencia, el '10 de la Calle' se llevó un total de 17.700 soles por la cuota de la casa de apuestas. Inmediatamente, expresó su felicidad por medio de sus historias de Instagram. "Te amo, Alianza. Yo sí la vi", escribió.

Farfán compartió el monto que ganó tras triunfo de Alianza. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: Con Ricardo hacíamos poco o nada

¿Cuándo será la vuelta entre Alianza Lima y U. Católica?

El encuentro de vuelta para definir quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el miércoles 20 de agosto a las 7:30 p. m. (hora de Perú) en la ciudad de Quito. El equipo que se imponga en esta serie enfrentará al vencedor del duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

Alianza Lima igualó histórico récord a nivel internacional tras vencer a U. Católica: Néstor Gorosito lo logró 47 años después

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Alianza Lima igualó histórico récord a nivel internacional tras vencer a U. Católica: Néstor Gorosito lo logró 47 años después

