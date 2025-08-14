Alianza Lima cumplió con su labor en Matute y se impuso ante la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alan Cantero fue el encargado de hacer celebrar a todo el pueblo blanquiazul con su doblete y encaminar la clasificación a falta del partido de vuelta en el Olímpico de Atahualpa. Uno de los que festejó por el triunfo íntimo fue Jefferson Farfán. La 'Foquita' se alegró por el equipo de sus amores y el jugoso monto que le hizo ganar.

A pesar de estar retirado, Farfán sigue de cerca todo lo que sucede alrededor de Alianza. Además, es usual que el exdelantero de la selección peruana apueste fuertes cantidades de dinero a favor de la victoria blanquiazul. Esta vez no fue la excepción.

Jefferson Farfán ganó exuberante monto tras triunfo de Alianza Lima

A través de redes sociales, Jefferson Farfán compartió que apostó un total de 10.000 soles a favor del triunfo por 2-1 de Alianza Lima ante la U. Católica. Si bien el resultado no fue exacto, los victorianos se terminaron llevando el partido.

En consecuencia, el '10 de la Calle' se llevó un total de 17.700 soles por la cuota de la casa de apuestas. Inmediatamente, expresó su felicidad por medio de sus historias de Instagram. "Te amo, Alianza. Yo sí la vi", escribió.

Farfán compartió el monto que ganó tras triunfo de Alianza. Foto: Instagram.

¿Cuándo será la vuelta entre Alianza Lima y U. Católica?

El encuentro de vuelta para definir quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el miércoles 20 de agosto a las 7:30 p. m. (hora de Perú) en la ciudad de Quito. El equipo que se imponga en esta serie enfrentará al vencedor del duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.