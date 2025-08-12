Evelyn Vela habla sobre la cláusula que impide a Melissa Klug referirse a Jefferson Farfán en medios de comunicación

Evelyn Vela sorprendió al afirmar que Melissa Klug habría firmado un contrato que le impide mencionar a Jefferson Farfán en medios, y relató que una fotografía con la ex de la ‘Foquita’ desencadenó el fin de su amistad con el exfutbolista. | Foto: Composición LR/ Jazmin Ceras/ Instagram

Evelyn Vela sorprendió al afirmar que Melissa Klug habría firmado un contrato que le impide mencionar a Jefferson Farfán en medios, y relató que una fotografía con la ex de la ‘Foquita’ desencadenó el fin de su amistad con el exfutbolista. | Foto: Composición LR/ Jazmin Ceras/ Instagram

Tras años de tensiones y enfrentamientos públicos que acapararon titulares, la relación entre Melissa Klug y el exfutbolista Jefferson Farfán parecía haber encontrado una tregua. Sin embargo, según revelaciones recientes, esta aparente paz no sería fruto únicamente de la buena voluntad o de un acercamiento espontáneo, sino que estaría respaldada por un acuerdo privado que ninguno de los dos había hecho público. Evelyn Vela, examiga de Melissa Klug, fue la encargada de destapar esta información en una entrevista que generó sorpresa y debate, pues reveló la existencia de un contrato que limitaba lo que se podía decir del exfutbolista.

La revelación se produjo durante una conversación en el pódcast ‘Café con la Chévez’, donde Evelyn Vela fue invitada para hablar de diferentes pasajes de su vida y de sus relaciones personales. En medio de la charla, la conductora le lanzó una pregunta directa: “¿Jefferson te hizo firmar un contrato?”. Evelyn, sin titubear demasiado, respondió que no había sido así en su caso, pero sí en el de Melissa Klug. Explicó que, de acuerdo a la información que conocía, existía un contrato con una cláusula específica que prohibía mencionar a Jefferson Farfán en entrevistas con medios de comunicación.

Evelyn Vela revela el motivo del quiebre con Jefferson Farfán

En el mismo espacio, Vela defendió su conducta ante las críticas, señalando que se le acusa injustamente de ser “mala amiga” o de “divulgar cosas privadas”, pero que, en realidad, su intención no es dañar a nadie. “No quiero hablar de ella porque no me suma, me resta”, afirmó, evidenciando que prefiere mantenerse al margen de cualquier nueva polémica que pueda perjudicar su imagen.

La conversación tomó un giro más personal cuando Evelyn recordó el episodio que, según ella, marcó el final definitivo de su relación amistosa con Jefferson Farfán. Contó que, durante años, había tenido una buena relación con él, al punto de que la llamaba “mana” o “manita” de forma cariñosa.

Melissa Klug y Jefferson Farfán tendrían un acuerdo de confidencialidad, según lo que mencionó Evelyn Vela en un podcast. Foto: Facebook

Evelyn Vela cuenta cómo una foto con Melissa Klug rompió su amistad con Jefferson Farfán

Todo cambió, dijo, una noche en la que coincidieron en Barranco Bar. Ella se encontraba en su box disfrutando con amigos, cuando Melissa llegó acompañada de su grupo cercano. Una conocida en común le sugirió que intentara conocer mejor a Melissa, asegurándole que era “buena persona”. Evelyn aceptó y se acercó a conversar con ella, iniciando una charla amigable. Pero en ese momento, desde el box de enfrente, alguien tomó una fotografía en la que ambas aparecían juntas. Esa imagen, relató, terminó siendo enviada a Jefferson, y a partir de ese instante las cosas cambiaron radicalmente.

De acuerdo a su versión, a Jefferson no le habría gustado nada ver esa fotografía. Para él, el hecho de que Evelyn posara junto a Melissa parecía una falta de lealtad. Según Vela, Farfán interpretó esa interacción como una especie de traición o alineamiento con alguien con quien él mantenía serias diferencias.

La empresaria explicó que no hubo oportunidad de aclarar el malentendido, pues la reacción de Jefferson fue tajante: cortó todo tipo de comunicación con ella y decidió no volver a dirigirle la palabra. “Me puso la cruz”, resumió Evelyn, aludiendo a que el vínculo de amistad que habían tenido quedó roto de forma definitiva e irreversible.