Espectáculos

Patricio Parodi pierde los papeles y enfurece con la producción de 'Esto es guerra' en final en vivo antes de ser derrotado por Kevin Díaz

¡No se guardó nada! Además de estallar contra la producción de 'Esto es guerra' en la final, Patricio discutió fuertemente con Said Palao, quien dirigió su furia hacia Rosángela Espinoza.

Escena ocurrió durante el duelo decisivo entre Patricio Parodi y Kevin Díaz en la final de 'Esto es guerra'.
Escena ocurrió durante el duelo decisivo entre Patricio Parodi y Kevin Díaz en la final de 'Esto es guerra'. | Foto: América TV

Patricio Parodi no se contuvo más y estalló en 'Esto es guerra'. En plena transmisión en vivo de la gran final 2025, este martes 23 de diciembre, el capitán de los 'Guerreros' enfureció contra la producción mientras se enfrentaba a Kevin Díaz, su excompañero de equipo y hoy miembro de los 'Combatientes', ante la mirada de miles de espectadores, quienes seguían minuto a minuto el desenlace del reality show.

Esta escena sucedió en un momento clave, pues el duelo entre Patricio y Kevin definía cuál de los dos equipos ganaba la última temporada del año. Además de gritarle al productor, el 'Pato' intercambió fuertes palabras con su compañero Said Palao, quien,acto seguido, le alzó la voz a Rosángela Espinoza exigiéndole que no interfiera en la situación.

PUEDES VER: ¿Quién ganó la final de 'Esto es guerra' 2025 en diciembre y es el nuevo campeón de la temporada?

lr.pe

Patricio Parodi estalla contra la producción de 'Esto es guerra'

Tras alcanzar a Kevin Díaz, quien había tomado una amplia ventaja pero mostró claras dificultades para colgar la rueda más pesada en el último tramo del reto, Patricio Parodi llegó a la plataforma decidido a demostrar por qué es el capitán de los 'Guerreros'. Sin embargo, el influencer enfrentó el mismo problema que el participante venezolano: el objeto resultaba imposible de alzar y la tensión aumentó en plena final.

Con el paso de los minutos, la frustración del 'Pato' se hizo evidente. En medio de la presión, discutió con Said Palao, que intentaba darle indicaciones al oído. Rosángela Espinoza intervino para defender al líder, pero recibió una dura reprimenda del esposo de Alejandra Baigorria. Finalmente, cuando la producción se acercó para evaluar la situación, Parodi no contuvo su enojo y señaló con furia un desperfecto en una de las cadenas.

PUEDES VER: 'Esto es guerra' 2025: Los 'Combatientes' se consagran campeones de la temporada tras vencer a los 'Guerreros'

lr.pe

Kevin Díaz derrota a Patricio Parodi en final de 'Esto es guerra'

El staff revisó el mecanismo, pero no encontró una solución inmediata, lo que obligó al capitán de los 'Guerreros' a retomar el intento tras haber perdido segundos valiosos. Acto seguido, la producción intentó controlar la situación en el lado de los 'Combatientes', ya que Kevin Díaz enfrentaba el mismo inconveniente.

En medio de esa tensión, se produjo el momento decisivo de la final de 'Esto es guerra: como todo comenzó'. De manera sorpresiva, el participante venezolano logró alzar la pesa y colocarla en el gancho, acción que le permitió derrotar a Patricio Parodi en el primer enfrentamiento directo entre ambos dentro del programa. Con ese movimiento final, Kevin tocó la campana y aseguró una victoria inolvidable para su equipo.

