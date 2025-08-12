Desde hace meses, Darinka Ramírez mantiene un proceso legal contra Jefferson Farfán por presunta violencia psicológica y por la fijación de una nueva pensión de alimentos para su hija. La situación escaló luego de que el exdelantero no acudiera a dos citaciones para audiencias de conciliación, lo que motivó a Darinka y a su abogado, Wilmer Arica, a llevar el caso ante el Poder Judicial.

En declaraciones al programa 'Ponte en la cola', el abogado precisó que ya fue presentada una demanda formal, con el objetivo de que el juez determine un monto acorde a los gastos reales de la menor. Según explicó, actualmente Farfán entrega una cantidad unilateralmente establecida que, a su juicio, no cubre todas las necesidades de la niña.

Abogado de Darinka Ramírez detalla demanda contra Jefferson Farfán

Wilmer Arica señaló que la negativa de Jefferson Farfán a presentarse a las audiencias imposibilitó llegar a un acuerdo. Por ello, solicitaron que el Poder Judicial fije la pensión en base a pruebas documentadas de los gastos. "Lo conversado con la patrocinada es que el señor cumple con una pensión que él ha establecido, y nosotros buscamos que se brinde una acorde a los gastos de la menor. Existen otros gastos que se van a acreditar ante el Poder Judicial", afirmó Arica.

Ante la consulta de si el proceso podría reducir el aporte que Farfán realiza actualmente, el abogado descartó esa posibilidad. “El juez no va a disminuir la pensión; va a fijar una pensión porque ellos no tienen un acuerdo formal de alimentos. Existe un monto que el señor entrega, pero no es el que debería tener”, puntualizó.

Darinka Ramírez sobre el caso de Jefferson Farfán y su hija

Darinka Ramírez fue clara al manifestar que su único interés es garantizar el bienestar de su hija y que no busca ningún acercamiento personal con el exjugador. Además, cuestionó los lujos que Farfán exhibe en redes sociales mientras no cubre completamente las necesidades de la menor. “Un poquito más de interés, es su sangre. Son cuatro niños que quieren tener a su papá… Si se da lujos, ¿por qué no puede tener a su hija bien?”, declaró.