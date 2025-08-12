HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Espectáculos

Darinka Ramírez iniciará proceso legal contra Jefferson Farfán y reclamará nueva pensión, según abogado: "Existen otros gastos"

El abogado de Darinka Ramírez confirmó que presentaron una demanda de alimentos contra Jefferson Farfán ante el Poder Judicial, tras su inasistencia a dos audiencias de conciliación.

Darinka Ramírez iniciará proceso legal contra Jefferson Farfán y reclamará nueva pensión, según abogado. Foto: Composición LR/Difusión/captura YouTube
Darinka Ramírez iniciará proceso legal contra Jefferson Farfán y reclamará nueva pensión, según abogado. Foto: Composición LR/Difusión/captura YouTube | Foto: Composición LR/Difusión/captura YouTube

Desde hace meses, Darinka Ramírez mantiene un proceso legal contra Jefferson Farfán por presunta violencia psicológica y por la fijación de una nueva pensión de alimentos para su hija. La situación escaló luego de que el exdelantero no acudiera a dos citaciones para audiencias de conciliación, lo que motivó a Darinka y a su abogado, Wilmer Arica, a llevar el caso ante el Poder Judicial.

En declaraciones al programa 'Ponte en la cola', el abogado precisó que ya fue presentada una demanda formal, con el objetivo de que el juez determine un monto acorde a los gastos reales de la menor. Según explicó, actualmente Farfán entrega una cantidad unilateralmente establecida que, a su juicio, no cubre todas las necesidades de la niña.

PUEDES VER: Darinka Ramírez aclara que no ‘arremetió’ contra madre de Jefferson Farfán: 'Es familia de mi hija'

lr.pe

Abogado de Darinka Ramírez detalla demanda contra Jefferson Farfán

Wilmer Arica señaló que la negativa de Jefferson Farfán a presentarse a las audiencias imposibilitó llegar a un acuerdo. Por ello, solicitaron que el Poder Judicial fije la pensión en base a pruebas documentadas de los gastos. "Lo conversado con la patrocinada es que el señor cumple con una pensión que él ha establecido, y nosotros buscamos que se brinde una acorde a los gastos de la menor. Existen otros gastos que se van a acreditar ante el Poder Judicial", afirmó Arica.

Ante la consulta de si el proceso podría reducir el aporte que Farfán realiza actualmente, el abogado descartó esa posibilidad. “El juez no va a disminuir la pensión; va a fijar una pensión porque ellos no tienen un acuerdo formal de alimentos. Existe un monto que el señor entrega, pero no es el que debería tener”, puntualizó.

PUEDES VER: Darinka Ramírez critica a la madre de Jefferson Farfán por su relación con su hija: 'No ha sido una abuela presente'

lr.pe

Darinka Ramírez sobre el caso de Jefferson Farfán y su hija

Darinka Ramírez fue clara al manifestar que su único interés es garantizar el bienestar de su hija y que no busca ningún acercamiento personal con el exjugador. Además, cuestionó los lujos que Farfán exhibe en redes sociales mientras no cubre completamente las necesidades de la menor. “Un poquito más de interés, es su sangre. Son cuatro niños que quieren tener a su papá… Si se da lujos, ¿por qué no puede tener a su hija bien?”, declaró.

Notas relacionadas
Darinka Ramírez aclara que no ‘arremetió’ contra madre de Jefferson Farfán: “Es familia de mi hija”

Darinka Ramírez aclara que no ‘arremetió’ contra madre de Jefferson Farfán: “Es familia de mi hija”

LEER MÁS
Darinka Ramírez critica a la madre de Jefferson Farfán por su relación con su hija: "No ha sido una abuela presente"

Darinka Ramírez critica a la madre de Jefferson Farfán por su relación con su hija: "No ha sido una abuela presente"

LEER MÁS
Darinka Ramírez revela condición para que Jefferson Farfán vea a su hija y Magaly Medina la confronta: “Es su papá”

Darinka Ramírez revela condición para que Jefferson Farfán vea a su hija y Magaly Medina la confronta: “Es su papá”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

LEER MÁS
Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

LEER MÁS
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS
Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota