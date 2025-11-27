HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

Trabajadora de la empresa textil de Alejandra Baigorria relató en redes sociales cómo es realmente Sergio Baigorria con ella. 

Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, es el brazo derecho de la empresaria en su negocio textil. Por esa razón, el muchacho de 34 años la acompaña constantemente y se encarga de diversos asuntos importantes, lo que le permite tener un contacto directo con los trabajadores.

Precisamente, una de sus colaboradoras sorprendió al exponer el trato que recibe de Sergio Baigorria, lo que ha generado una ola de aplausos en redes sociales. “Me siento afortunada”, escribió en Instagram, dónde le agradeció a su jefe por su presencia en su baby shower y también por, aparentemente, haberlo organizado.

Revelan cómo trata a sus trabajadores el hermano de Alejandra Baigorria

Yoselyn, trabajadora de la empresa de Alejandra Baigorria, compartió un mensaje en redes sociales donde destacó el notable trato que recibe de Sergio Baigorria. Según relató, él asistió a su baby shower e incluso se habría encargado de organizarlo.

“Gracias jefe por todo tu cariño. Llenas de alegría a todos tus trabajadores. Me siento afortunada por tener un jefe como usted. Me encantó el baby shower”, escribió la colaboradora en sus historias de Instagram, donde además adjuntó una foto junto a él, posando detrás de los regalos y arreglos del evento. La joven también lucía una vestimenta de la marca de Alejandra Baigorria.

Tras el mensaje, Sergio no dudó en contestarle públicamente, felicitándola por la próxima llegada de su bebé: ¡Muchas felicidades! Cuentas con todo nuestro apoyo”, afirmó. Este gesto del hermano de la ‘gringa de gamarra’ generó aplausos de los usuarios, quienes destacaron la humildad y el buen trato que mantiene con su equipo de trabajo.   

¿Qué grave enfermedad tiene Sergio, hermano de Alejandra Baigorria?

En septiembre de 2024, Sergio Baigorria conmovió a muchos al realizar un en vivo totalmente desbastado, dónde reveló la enfermedad que padece. El joven aseguró que padece de fibromialgia, un trastorno crónico que provoca dolores en el cuerpo, fatiga, problemas para dormir y afecta el bienestar emocional.

Entre lágrimas, el hermano de Alejandra Baigorria reveló que llora debido a los fuertes dolores que experimenta. Ante esto, la empresaria pidió ayuda en sus redes sociales, solicitando a sus seguidores que padezcan la misma condición, que le brinden información o consejos sobre cómo enfrentarla.

