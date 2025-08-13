'El valor de la verdad' no se detiene y tras las emotivas confesiones de Suheyn Cipriani, el domingo 17 de agosto se presentará Samahara Lobatón. En el primer adelanto de lo que serán sus confesiones en el 'sillón rojo', la hija de Melissa Klug sorprendió a más de uno al revelar detalles totalmente inéditos de la vida amorosa de Jefferson Farfán, con quien, en entrevistas pasadas, manifestó que tuvo una buena relación. Uno de los temas más controversiales será el presunto ampay que el exfutbolista quiso 'armarle' a Bryan Torres, su expareja, para que se alejara de la influencer.

"Él (Farfán) le escribe un mensaje a Bryan que yo leí, donde le dice que no saliera conmigo. Iba a armarle un ampay para que lo ampayen a él con otra mujer", expresó Samahara Lobatón ante la sorpresa de Beto Ortiz, conductor del programa emitido por Panamericana Televisión.

Las fuertes confesiones de Samahara Lobatón sobre Jefferson Farfán

Según testimonio de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad', Jefferson Farfán no habría estado conforme con la relación que mantiene con el cantante Bryan Torres, conocido por su cercanía con el exfutbolista. La confesión de la creadora de contenido dejó en shock a Beto Ortiz, quien se mostró totalmente sorprendido.

Samahara Lobatón y Bryan Torres.

"¿Jefferson le dijo que se aleje de ti y que le iba a armar un ampay para que él pareciera que está con otra?", expresó Beto Ortiz con incredulidad. La respuesta de Lobatón fue directa y acusó a la expareja de su madre de querer 'humillarla' en televisión nacional. "Sí, claro, prácticamente humillándome", sentenció la hija de Abel Lobatón.

Samahara Lobatón y el final de su amistad con Ivana Yturbe

En otro momento del adelanto de 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón hablará por primera vez sobre su lejanía con Ivana Yturbe. Ambas eran amigas desde hace varios años y afianzaron lazos durante su etapa en 'Combate', sin embargo, la amistad se terminó debido al romance de la exreina de belleza con Jefferson Farfán.

Samahara reveló en el 'sillón rojo' que Ivana, pese a la gran amistad que tenían, nunca le comunicó que estaba saliendo con Jefferson Farfán y mucho menos del inicio de su relación. Esto habría sido el detonante en la gran amistad que ambas tenían. "Ivana y yo éramos uña y mugre. Ella nunca me dijo 'yo estoy saliendo con él', me lo ocultó al comienzo, porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. (...) Lo que hace la calentura y el amor", aseveró Lobatón.

Jefferson Farfán y su historia con Delany López, Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez

Samahara Lobatón, fiel a su estilo, no se guardó nada y también opinó sobre el sonado triángulo amoroso entre Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro con Farfán. Hasta el momento, no se han establecido las fechas exactas del inicio y final de las relaciones amorosas del exfutbolista con las mencionadas modelos y según la influencer, esto habría sido parte de un 'proceso'.

"¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?", preguntó Beto Ortiz, ante la respuesta sincera de Samahara Lobatón. "Ese fue el proceso de las 3 juntas (Delany, Darinka y Xiomy)", señaló.