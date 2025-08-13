HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Los compañeros de Lucía Oxenford en su podcast no pudieron contener la sorpresa tras la demostración de su enfermedad. "Tengo un problema en el cuerpo", detalló la actriz peruana.

Lucía Oxenford reveló detalles de su enfermedad en el podcast 'Por no decirlo'.
Lucía Oxenford reveló detalles de su enfermedad en el podcast 'Por no decirlo'.

Lucía Oxenford volvió a sorprender a sus seguidores, pero esta vez no fue por un papel actoral. Durante una reciente edición de su podcast 'Por no decirlo', la actriz y productora peruana reveló que convive con una condición genética que no tiene cura y dejó a sus compañeros, entre ellos Israel Dreyfus, visiblemente impactados al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo.

La confesión se dio en medio de una conversación distendida, pero el ambiente cambió cuando Lucía realizó un gesto físico que dejó a todos perplejos. Aunque lo abordó con naturalidad y sin dramatismo, el momento generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos expresaron asombro ante lo que acababan de ver.

PUEDES VER: Nicola Porcella ningunea a Lucía Oxenford y ella impacta al encararlo: "Hasta las h... tu comentario"

lr.pe

La revelación inesperada de Lucía Oxenford que dejó a todos boquiabiertos

Mientras compartía anécdotas personales en su podcast 'Por no decirlo', Lucía Oxenford decidió hablar abiertamente sobre una condición que ha estado presente en su vida desde siempre. "Tengo un problema en el cuerpo", dijo con serenidad, antes de explicar que se trata de una enfermedad hereditaria. "Se llama síndrome de Ehlers-Danlos. Todos mis tendones son súper flexibles", detalló.

Acto seguido, la hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet realizó un movimiento en su garganta que dejó a sus compañeros en estado de shock. "Hablo normal. Ahora hablo así porque me estoy corriendo la garganta, y vuelve a su lugar", dijo con una voz completamente diferente producto del movimiento de su órgano.

PUEDES VER: Lucía Oxenford aclara su situación con Patricio Parodi luego de ser vistos en discoteca: "Las imágenes dieron a entender algo"

lr.pe

Más adelante, la actriz y productora explicó que se había caído de cara varias veces y mostró que su cartílago vuelve a su lugar, lo que a Israel Dreyfus le hizo recordar a un personaje de las películas de 'Harry Potter'.

¿Qué es el síndrome de Ehlers-Danlos, la condición que padece Lucía Oxenford?

La enfermedad que Lucía padece se llama síndrome de Ehlers-Danlos, un grupo de trastornos genéticos que afectan el tejido conectivo del cuerpo. Esta condición puede provocar hipermovilidad articular, piel extremadamente elástica y fragilidad en los vasos sanguíneos, entre otros síntomas. Aunque no tiene cura, puede manejarse con seguimiento médico y ajustes en el estilo de vida.

