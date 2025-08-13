Jefferson Farfán vuelve a acaparar la atención mediática tras revelarse el elevado monto que deberá abonar a su expareja, Melissa Klug, en un plazo no mayor a diez días. De acuerdo con la información difundida en la edición del miércoles 13 de agosto del programa 'Ponte en la cola', conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, a través de la señal de Latina, la suma asciende a USD 47.750. Esta cifra fue confirmada tras el acceso exclusivo al contenido de la Resolución Número 25, emitida por el 15º Juzgado Civil de Lima, bajo la dirección del juez José Luis Velarde Acosta.

Este pronunciamiento judicial se produce en un contexto marcado por nuevas acciones legales emprendidas por Melissa Klug. En una entrevista brindada en exclusiva al programa 'América hoy', la empresaria informó que presentó una solicitud de conciliación con el propósito de solicitar un incremento en la pensión de alimentos otorgada por el exfutbolista. La audiencia correspondiente se encontraba programada para el martes 12 de agosto, sin embargo, el popular 'Jeffry' no asistió.

Jefferson Farfán y la increíble suma que deberá pagarle a Melissa Klug

La revelación del monto exacto que Jefferson Farfán deberá abonar a Melissa Klug se dio en el contexto de un informe presentado por el programa 'Ponte en la cola', el cual expuso que el exfutbolista no se presentó a la audiencia de conciliación previamente pactada para el 12 de agosto. Tras abordar la inasistencia del exseleccionado nacional, el conductor Ricardo Rondón mostró en televisión nacional un documento legal que dejó en evidencia una medida judicial en su contra. “Vamos a poner en pantalla en este momento esta medida que se acaba de plantear para Jefferson Farfán, donde además tendría que pagarle a Melissa Klug”, expresó el presentador al introducir el contenido del fallo.

Dicho documento corresponde a la Resolución Número 25 emitida por el 15º Juzgado Civil de Lima y señala claramente la obligación que tiene Farfán de cumplir con una sentencia anterior. En el texto se detalla el monto a pagar a favor de la 'Blanca de Chucuito'.

“Dado cuenta con el escrito con código de ingreso Nº 67870-2025, presentado por Melissa Liliana Klug Orbegozo, con fecha de ingreso 20 de junio de 2025. Con lo solicitado y siendo procedente, por lo que: requiérase a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, cumpla con lo ordenado en la sentencia emitida por Resolución Número 16 de fecha 18 de marzo de 2022. Esto es: cancele a favor de la demandante la suma de USD 47.750 dólares americanos en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de inicio de la ejecución forzosa”, se lee.