Espectáculos

Magaly Medina manda fuerte mensaje a Onelia Molina por reconciliación con Mario Irivarren: “Él no te ama”

Magaly cuestionó la reconciliación de Onelia Molina y Mario irivarren en 'Esto es guerra'. Según la conductora, las acciones del chico reality no demuestran el amor que afirma sentir por la modelo.

Magaly Medina opinó sobre la reconciliación de Onelia Molina y Mario Irivarren. Foto: Composición LR/ATV/AméricaTV
Magaly Medina opinó sobre la reconciliación de Onelia Molina y Mario Irivarren. Foto: Composición LR/ATV/AméricaTV | atv/americatv

Magaly Medina criticó duramente a Onelia Molina y Mario Irivarren, quienes confirmaron su reconciliación con un beso en la reciente edición de 'Esto es guerra', superando así la polémica que nació en la boda de Alejandra Baigorria e involucró a Vania Bludau. Para la conductora de ATV, la arequipeña ha buscado justificar las constantes malas decisiones de su pareja y le recordó que, en más de una ocasión, ha evitado decirle que la amaba.

"¿Por qué no darnos una oportunidad con una persona que sé que es increíble y es un gran ser humano?", fueron las palabras que dijo Onelia Molina, luego de que Mario Irivarren afirmara que quería que su relación fuera como antes. Fiel a su estilo sin filtros, Magaly Medina no tuvo reparos en responder: "Porque él no te ama, por eso. Una razón fundamental es cuando uno te ama y lo demuestra, pero a él hay que andarle siempre justificando todo aquello que hace y luego quiere arreglar. Y ella (Onelia) se lo justifica", comentó la periodista.

Magaly Medina reaccionó a las justificaciones de Mario Irivarren

En otro momento, Magaly se pronunció sobre las declaraciones que hizo Mario Irivarren en su pódcast 'Good Time', en dónde afirmó que amaba a Onelia Molina tras no decir en 'Esto es guerra' que se casaba con ella. "Me casó con Onelia, beso a Onelia y a las demás las bloqueo. Habría sido una mejor respuesta", agregó el chico reality.

Sin embargo, para la conductora de 'Magaly TV: la firme', el chico reality estaría tratando de justificarse luego de que muchos le señalaran de que se había equivocado y debido a la molestia que habría mostrado Molina después de eso. "Es un hombre acostumbrado a la cámara, es un chico reality hace muchísimos años (...) Se trata de decir lo que tú sientes, pero después intentar 'borronear' y volver a escribir sobre lo borroneado es algo que no funciona, que está a destiempo", mencionó.

Mario Irivarren y Onelia Molina se besaron en 'Esto es guerra'

Este jueves 7 de agosto en 'Esto es guerra', Mario Irivarren y Onelia Molina sorprendieron al confirmar que habían retomado su relación, luego de varios rumores tras su viaje a Chile. Al ser consultado sobre sus declaraciones tempranas afirmando que amaba a la arequipeña y están en proceso de reconciliación, el combatiente respondió: "Todos saben que han sido meses bastantes ajetreados y hemos intentado retomar la relación que teníamos antes. Nosotros disfrutábamos estar juntos. Eso se perdió en los últimos meses y fueron tiempos duros para ambos. Estamos en ese proceso (de volver a ser novios). Ese viaje (a Chile) tenía esa intención y estamos a un paso de eso".

Por su parte, Onelia Molina, quien anteriormente había descartado una reconciliación, reveló que decidieron darse una nueva oportunidad y afirmó que ambos han ido mejorando como personas. "Las cosas no han sido fáciles. Hemos aprendido mucho en este tiempo, hemos mejorado en muchas cosas. ¿Y por qué no darnos una oportunidad con una persona que es increíble, un buen ser humano? ¿Por qué dejar ir alguien bueno e intentarlo de nuevo?", expresó la odontóloga.

La reconciliación fue sellada por un beso en vivo, causando la emoción de los conductores de 'Esto es guerra'. De esta manera, Onelia Molina y Mario Irivarren retomaron su relación después de 3 meses de la boda de Alejandra Baigorria, evento en el que el influencer comentó que quería hablar con su ex Vania Bludau y generó el motivo de la ruptura.

