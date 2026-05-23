Universitario vs CD Moquegua EN VIVO: ¿a qué hora empieza el partido por la penúltima fecha del Torneo Apertura?

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VER Universitario vs CD Moquegua EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambas escuadras se enfrentarán a partir de las 12.45 p. m. en el Estadio 25 de Noviembre. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de su auspicioso empate por Copa Libertadores, los cremas buscarán un triunfo para terminar de la mejor manera su participación en el primer certamen del año. Este duelo marcará el debut de Héctor Cúper en el fútbol peruano.

¿A qué hora juegan Universitario vs CD Moquegua?

En territorio peruano, el duelo entre los merengues y el cuadro de Moquegua se podrá seguir a partir de las 12.45 p. m.

Costa Rica, México: 11.45 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 2.45 p. m.

España: 7.45 p. m.

Canal de TV para ver Universitario vs CD Moquegua

La transmisión del partido Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max en todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra y Wow, entre otros.

¿Dónde ver Universitario vs CD Moquegua online gratis?

Vía streaming, podrás seguir este partido por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Universitario vs CD Moquegua: alineaciones probables

Así formarían ambos equipos en la penúltima fecha del Apertura.

Universitario: Miguel Vargas, Cain Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, César Inga, Jorge Murrugarra, Miguel Silveira, Martin Perez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores y Lisandro Alzugaray .

. CD Moquegua: Renzo Figueroa, Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuen, Cristian Mejía, Claudio Ramírez, Diego Ramírez, Eros Montenegro, Allonso Dávila y Jeferson Collazos .

Universitario vs CD Moquegua: pronósticos y apuestas

A pesar de su localía, las casas de apuestas no ubican al cuadro moqueguano como favorito para el partido contra la U.