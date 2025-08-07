HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Streamers

Mario Irivarren revela posible reconciliación con Onelia: “Estamos intentando retomar lo que teníamos”

El chico reality también hizo referencia a polémica pregunta en 'Esto es guerra', reafirmando que sí tiene intenciones de casarse con Onelia Molina.

"Después de la tormenta, llega la paz", enfatizó el chico reality.
"Después de la tormenta, llega la paz", enfatizó el chico reality. | Foto: composición LR/ Habla Good/ YouTube

Mario Irivarren confirmó una posible reconciliación con Onelia Molina tras un extenso silencio sobre sus acercamientos a la chica reality. Durante el podcast Good Time, Irivarren comentó que ama a la odontóloga y que está intentando recuperar su relación. Como se sabe, la pareja se alejó tras la polémica boda de Alejandra Baigorria, donde hubo un claro acercamiento con Vania Bludau. 

Mario Irivarren confirma reconciliación con Onelia

Durante el podcast, los conductores opinaban sobre el cumpleaños de Gerardo Pe y las sorpresas musicales, como Hermanos Yaipén. Sin embargo, sin querer se mostró a la arequipeña en las grabaciones y Mario Irivarren aprovechó la oportunidad para aclarar todo.

PUEDES VER: Mario Irivarren pide perdón a Onelia Molina y no niega reconciliación: "La voy a recordar como mi amor"

lr.pe

"Siempre ha sido una relación espectacular. Estamos intentando retomar lo que teníamos. Yo la amo. Es inevitable el amor que siento por ella. No le hago daño a nadie. Después de la tormenta, llega la paz", comentó Irivarren.

Mario Irivarren sobre Onelia: "Me caso"

Al respecto, los integrantes de Good Time le consultaron sobre la polémica pregunta que se realizó en 'Esto es guerra', donde Irivarren tenía que elegir con quién se casaba y con quién se besaba de sus exparejas. Como se recuerda, el chico reality no respondió en ese entonces, pero en podcast hizo una excepción. "Me caso con Onelia. Siempre va a ser mi amor", indicó.

Notas relacionadas
Mario Irivarren evita responder si se casará con Onelia Molina y Magaly Medina le advierte: "Él no se quiere casar contigo"

Mario Irivarren evita responder si se casará con Onelia Molina y Magaly Medina le advierte: "Él no se quiere casar contigo"

LEER MÁS
Sorprenden a Gerardo Pe como 'cobrador de combi' en día de su cumpleaños: "Toy chambeando, mano"

Sorprenden a Gerardo Pe como 'cobrador de combi' en día de su cumpleaños: "Toy chambeando, mano"

LEER MÁS
Rebeca Escribens no cree en las disculpas de Mario Irivarren y le advierte a Onelia Molina: "Ahí no es"

Rebeca Escribens no cree en las disculpas de Mario Irivarren y le advierte a Onelia Molina: "Ahí no es"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diealis reaparece en Kick tras ser llevado a comisaria por confuso incidente y agradece a la PNP por resguardo: "Ahora voy a caminar con seguridad"

Diealis reaparece en Kick tras ser llevado a comisaria por confuso incidente y agradece a la PNP por resguardo: "Ahora voy a caminar con seguridad"

LEER MÁS
Tiktoker Valentino arremete contra streamer Milenka por no invitarlo a la inauguración de su discoteca: "Ahí veo las intenciones"

Tiktoker Valentino arremete contra streamer Milenka por no invitarlo a la inauguración de su discoteca: "Ahí veo las intenciones"

LEER MÁS
En Arequipa policía le pide ayuda a alcalde Franco Vidal para implementar colegio: “Los niños no tienen donde realizar sus actividades”

En Arequipa policía le pide ayuda a alcalde Franco Vidal para implementar colegio: “Los niños no tienen donde realizar sus actividades”

LEER MÁS
Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Streamers

Diealis reaparece en Kick tras ser llevado a comisaria por confuso incidente y agradece a la PNP por resguardo: "Ahora voy a caminar con seguridad"

Diealis reaparece en Kick tras ser llevado a comisaria por confuso incidente y agradece a la PNP por resguardo: "Ahora voy a caminar con seguridad"

Tiktoker Valentino arremete contra streamer Milenka por no invitarlo a la inauguración de su discoteca: "Ahí veo las intenciones"

En Arequipa policía le pide ayuda a alcalde Franco Vidal para implementar colegio: “Los niños no tienen donde realizar sus actividades”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota