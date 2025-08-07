Mario Irivarren revela posible reconciliación con Onelia: “Estamos intentando retomar lo que teníamos”

Mario Irivarren confirmó una posible reconciliación con Onelia Molina tras un extenso silencio sobre sus acercamientos a la chica reality. Durante el podcast Good Time, Irivarren comentó que ama a la odontóloga y que está intentando recuperar su relación. Como se sabe, la pareja se alejó tras la polémica boda de Alejandra Baigorria, donde hubo un claro acercamiento con Vania Bludau.

Mario Irivarren confirma reconciliación con Onelia

Durante el podcast, los conductores opinaban sobre el cumpleaños de Gerardo Pe y las sorpresas musicales, como Hermanos Yaipén. Sin embargo, sin querer se mostró a la arequipeña en las grabaciones y Mario Irivarren aprovechó la oportunidad para aclarar todo.

"Siempre ha sido una relación espectacular. Estamos intentando retomar lo que teníamos. Yo la amo. Es inevitable el amor que siento por ella. No le hago daño a nadie. Después de la tormenta, llega la paz", comentó Irivarren.

Mario Irivarren sobre Onelia: "Me caso"

Al respecto, los integrantes de Good Time le consultaron sobre la polémica pregunta que se realizó en 'Esto es guerra', donde Irivarren tenía que elegir con quién se casaba y con quién se besaba de sus exparejas. Como se recuerda, el chico reality no respondió en ese entonces, pero en podcast hizo una excepción. "Me caso con Onelia. Siempre va a ser mi amor", indicó.