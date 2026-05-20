Tabla de posiciones del Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados de la fecha 5

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Cienciano va por su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026. Tras su última caída por 3-0 ante Puerto Cabello en Venezuela, el cuadro cusqueño viajará para enfrentar a Atlético Mineiro en busca de un triunfo que lo mantenga en el primer lugar. Los dirigidos por Héctor Melgarejo podrían asegurar su pase a la siguiente fase de la competición.

En el otro duelo del Grupo B, Puerto Cabello recibirá a Juventud. Tengamos en cuenta que ambos partidos se disputarán en el mismo horario en esta jornada.

Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Previo al inicio de la quinta jornada, Cienciano se ubica como único líder del Grupo B en la Copa Sudamericana.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Cienciano (Perú) 4 2 0 7 2 Puerto Cabello (Venezuela) 4 2 -2 6 3 Juventud (Uruguay) 4 1 +3 5 4 Atlético Mineiro (Brasil) 4 1 -1 4

Programación de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro vs Cienciano | Jueves 21/05 - 5.00 p. m.

Puerto Cabello vs Juventud | Jueves 21/05 - 5.00 p. m.

Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

El quinto duelo de Cienciano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será ante Atlético Mineiro en Brasil.