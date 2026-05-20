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Tabla de posiciones del Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados de la fecha 5

Cienciano y Atlético Mineiro se enfrentarán en la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026. Los cusqueños van por un triunfo que los mantenga en el primer lugar del Grupo B.

Cienciano suma dos triunfos en la presente Copa Sudamericana. Foto: Cienciano
Cienciano suma dos triunfos en la presente Copa Sudamericana. Foto: Cienciano
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Cienciano va por su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026. Tras su última caída por 3-0 ante Puerto Cabello en Venezuela, el cuadro cusqueño viajará para enfrentar a Atlético Mineiro en busca de un triunfo que lo mantenga en el primer lugar. Los dirigidos por Héctor Melgarejo podrían asegurar su pase a la siguiente fase de la competición.

En el otro duelo del Grupo B, Puerto Cabello recibirá a Juventud. Tengamos en cuenta que ambos partidos se disputarán en el mismo horario en esta jornada.

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Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Previo al inicio de la quinta jornada, Cienciano se ubica como único líder del Grupo B en la Copa Sudamericana.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Cienciano (Perú)4207
2Puerto Cabello (Venezuela)42-26
3Juventud (Uruguay)41+35
4Atlético Mineiro (Brasil)41-14

Programación de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

  • Atlético Mineiro vs Cienciano | Jueves 21/05 - 5.00 p. m.
  • Puerto Cabello vs Juventud | Jueves 21/05 - 5.00 p. m.

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Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

El quinto duelo de Cienciano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será ante Atlético Mineiro en Brasil.

  • Fecha 1: Juventud 1-1 Cienciano
  • Fecha 2: Cienciano 2-0 Puerto Cabello
  • Fecha 3: Cienciano 1-0 Atlético Mineiro
  • Fecha 4: Puerto Cabello 3-0 Cienciano
  • Fecha 5: Atlético Mineiro vs Cienciano | jueves 21 de mayo
  • Fecha 6: Cienciano vs Juventud | miércoles 27 de mayo.
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