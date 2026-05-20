Tabla de posiciones del Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados de la fecha 5
Cienciano y Atlético Mineiro se enfrentarán en la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026. Los cusqueños van por un triunfo que los mantenga en el primer lugar del Grupo B.
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Cienciano va por su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026. Tras su última caída por 3-0 ante Puerto Cabello en Venezuela, el cuadro cusqueño viajará para enfrentar a Atlético Mineiro en busca de un triunfo que lo mantenga en el primer lugar. Los dirigidos por Héctor Melgarejo podrían asegurar su pase a la siguiente fase de la competición.
En el otro duelo del Grupo B, Puerto Cabello recibirá a Juventud. Tengamos en cuenta que ambos partidos se disputarán en el mismo horario en esta jornada.
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Tabla de posiciones de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
Previo al inicio de la quinta jornada, Cienciano se ubica como único líder del Grupo B en la Copa Sudamericana.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Cienciano (Perú)
|4
|2
|0
|7
|2
|Puerto Cabello (Venezuela)
|4
|2
|-2
|6
|3
|Juventud (Uruguay)
|4
|1
|+3
|5
|4
|Atlético Mineiro (Brasil)
|4
|1
|-1
|4
Programación de la fecha 5 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026
- Atlético Mineiro vs Cienciano | Jueves 21/05 - 5.00 p. m.
- Puerto Cabello vs Juventud | Jueves 21/05 - 5.00 p. m.
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Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
El quinto duelo de Cienciano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 será ante Atlético Mineiro en Brasil.
- Fecha 1: Juventud 1-1 Cienciano
- Fecha 2: Cienciano 2-0 Puerto Cabello
- Fecha 3: Cienciano 1-0 Atlético Mineiro
- Fecha 4: Puerto Cabello 3-0 Cienciano
- Fecha 5: Atlético Mineiro vs Cienciano | jueves 21 de mayo
- Fecha 6: Cienciano vs Juventud | miércoles 27 de mayo.