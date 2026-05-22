Ignacio Buse vs Tommy Paul: fecha, hora y canal de TV del partido por la final del ATP 500 de Hamburgo
Este sábado 23 de mayo, 'Nacho' Buse tendrá la posibilidad de luchar por el título del ATP 500 de Hamburgo cuando enfrente en la final al estadounidense Tommy Paul.
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Ignacio Buse afrontará la gran final del ATP 500 de Hamburgo. El peruano se verá las caras con el estadounidense Tommy Paul, este sábado 23 de mayo, desde las 7.30 a. m. (hora peruana). Tras su última victoria en semifinales por 2-0 ante Aleksandar Kovacevic, Nacho irá por el título del torneo.
El tenista de 22 años dejó atrás a rivales como el italiano Flavio Cobolli en octavos de final, al checo Jakub Mensik en cuartos de final y, recientemente, al estadounidense Kovacevic en semifinales. Ten en cuenta que la primera raqueta del Perú logró su clasificación al certamen desde la fase previa y espera seguir escalando posiciones en el ranking ATP.
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¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs Tommy Paul?
El duelo entre Ignacio Buse y Tommy Paul tendrá lugar este sábado 23 de mayo.
Horario del partido Ignacio Buse vs Tommy Paul
El partido por la final del ATP 500 de Hamburgo entre el peruano y el estadounidense empezará a las 7.30 a. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, esta es la lista de horarios para tener en cuenta:
- México: 6.30 a. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 a. m.
- Venezuela, Bolivia y Chile: 8.30 a. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 9.30 a. m.
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¿Dónde ver Ignacio Buse vs Tommy Paul?
El enfrentamiento entre Ignacio Buse y Tommy Paul será transmitido en vivo a través de Disney Plus Premium para toda Latinoamérica. Puedes seguir el encuentro desde tu PC, televisor inteligente o dispositivo móvil en esta plataforma.