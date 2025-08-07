Magaly Medina se entrevista a sí misma y revela que se siente 'dueña' de ATV: "Entro con la cabeza en alto"

Magaly Medina se realizó una entrevista a ella misma para revelar diversos secretos de su vida privada y profesional en el mundo del espectáculo. Al respecto, la popular 'Urraca' reconoció que sentía una fuerte pertenencia a ATV a tal punto de considerarse la "dueña" del canal.

En su programa de YouTube, Medina reconoció diversas facetas de su vida como la próxima cirugía que quiere hacerse y su constante trato con los trabajadores de la empresa en la que trabaja y los nuevos talentos en la farándula: “No soy hipócrita… si no me caes, no te saludo", reveló.

Magaly Medina revela que se siente "dueña" de ATV

En el curioso segmento del pódcast donde Magaly se entrevista a ella misma, llegó a un punto en el que hace referencia a cómo se lleva en su entorno laboral con quienes trabaja y aquellos con los que se cruza en los pasillos de ATV. Al respecto, reconoció que ella no saluda a las personas que no conoce y a los que no les cae. "Yo dejo que las leyendas negras existan. Dicen que yo soy la todopoderosa, dueña de ese canal y que acepto a quien quiero. Que yo boto a quien quiero. Que no saludo a nadie en el ascensor", mencionó en el programa.

Asimismo, recalcó que, a pesar de los comentarios, ella igual reconoce que sí se "siente como la dueña del canal" por todos los años que ha trabajado en sus instalaciones. "Entro con la cabeza bien en alto porque no tengo nada de que avergonzarse", reveló.