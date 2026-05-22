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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. no dejan de compartir gratos momentos en 'La granja VIP Perú', lo que aumentó las sospechas de que habría una fuerte atracción entre ellos. Sin embargo, una reciente acción de la hija de Melissa Klug y el hijo del actor Renato Rossini generó la molestia de Youna, quien decidió terminar su relación con la joven influencer.

A través de una transmisión en vivo por TikTok, Youna no ocultó su molestia contra Samahara Lobatón por dormir junto a Renato Rossini Jr.. “Creo que no merezco ser la burla y las acciones de Samahara lastimosamente están haciendo que la gente se burle de mí porque siempre la he estado apoyando”, expresó muy decepcionado.

Youna no quiere que lo vinculen más con Samahara Lobatón

Youna, quien hace unas semanas le pidió matrimonio a Samahara Lobatón mediante una avioneta, sostuvo que no está dispuesto a tolerar ninguna falta de respeto hacia su romance. “En todo eso hay un límite y no me gusta la manera en la que me estoy sintiendo. Por eso, hoy decido dar un paso al costado a cualquier tipo de relación o que se me vincule con Samahara”, manifestó.

“Lastimosamente ella no lo ve como yo lo veo porque está trabajando y está metida en ‘La granja’. Pero sus acciones no me gustan para nada. Ellos pueden decidir hacer lo que quieran. Hay mucha gente a la que les gusta la complicidad y la confianza que se tienen. Les gusta verlo juntos. Es más, preferirían verlo en otras circunstancias, como besándose o algo así”, añadió Youna.

“No… Hijito, ella te quiere muchísimo, eres parte de su razón para estar ahí en ‘La granja’, te extraña”, “Es la tercera vez que dice se aleja, que no los vinculen, que ya no se va a casar. Sin embargo, pasa 2 días y luego la comienza amar de nuevo. Son tal para cual, solo usa a su team para votos”, “A cada rato da paso al costado, la para terminando a cada rato y luego se reconcilia solo jajaja”, “Jajaja, es puro show, así dijo la última vez, y después la felicitó a Samahara y le dijo ‘mi amor’”, “Qué mal, solo son amigos y su trabajo… pero tú no confías en ella… siempre dice que te ama, ella y él saben que está contigo” y “Samahara solo se acuerda de Youna cuando está en placa”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.