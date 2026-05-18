Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

América Latina se destaca en el ranking de Time Out 2026, con São Paulo en el séptimo puesto y Guadalajara en el 14 | Foto: composición LR/AFP

América Latina se destaca en el ranking de Time Out 2026, con São Paulo en el séptimo puesto y Guadalajara en el 14 | Foto: composición LR/AFP

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América Latina logró posicionar a dos ciudades dentro del ranking mundial de Time Out sobre los mejores destinos para el arte y la cultura en 2026. Se trata de São Paulo, ubicada en el séptimo puesto global, y Guadalajara, que alcanzó el puesto 14. Ambas superaron a referentes internacionales y destacaron por la calidad de su oferta cultural, así como por su nivel de accesibilidad para residentes y visitantes.

La clasificación surgió tras una encuesta aplicada a más de 24.000 habitantes de más de 150 ciudades. Los participantes evaluaron calidad, asequibilidad y diversidad de actividades vinculadas a museos, conciertos, galerías, festivales y expresiones creativas. Luego, especialistas y editores de Time Out complementaron el resultado con valoraciones propias. El listado general fue liderado por Londres, reconocida por una escena cultural amplia pese a su elevado costo de vida.

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São Paulo entra al top mundial por su escena artística

La ciudad más poblada de Brasil consiguió el séptimo lugar mundial y recibió una aprobación del 69% respecto a su ecosistema cultural. Asimismo, el 66% de residentes afirmó que acceder a propuestas creativas resulta asequible. Según Time Out, quedó por delante de ciudades como Florencia, Marrakech y Copenhague.

La fortaleza principal de São Paulo aparece en las artes visuales. La editora de Time Out Río, Lívia Breves, señaló: "La escena combina instituciones históricas con un mercado contemporáneo". Espacios como el Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, la Pinacoteca, el Instituto Tomie Ohtake y el Museo de Arte Moderno sostienen parte de esa actividad. A esto se suman ferias como SP-Arte, galerías independientes y una identidad marcada por el arte urbano, visible en obras de creadores como OsGêmeos. Sin embargo, el 58% de los encuestados consideró que la música en vivo representa el punto más fuerte de la urbe.

Guadalajara supera expectativas con museos y diseño

Más conocida internacionalmente por el tequila y el mariachi, Guadalajara ganó espacio dentro del circuito global por su transformación artística. La ciudad mexicana obtuvo una valoración del 86% en calidad cultural y un 71% en accesibilidad, una de las cifras más altas del estudio.

La experta local Hannah Breckner afirmó que la base creativa del lugar "es profunda". El Instituto Cultural Cabañas, declarado patrimonio UNESCO, conserva murales de José Clemente Orozco, mientras la Colonia Americana concentra galerías, estudios y boutiques. Talleres históricos conviven con proyectos emergentes, además de espacios como Parámo, Travesía Cuatro y CURRO. El crecimiento también se refleja en iniciativas recientes como Plataforma y la renovada Sala Roxy, que fortalecen el atractivo de la ciudad para el turismo cultural.

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