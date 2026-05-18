HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

La presencia de estas dos ciudades en el ranking de Time Out refleja el crecimiento cultural de América Latina y su capacidad para competir con destinos tradicionales reconocidos por el arte a nivel mundial.

América Latina se destaca en el ranking de Time Out 2026, con São Paulo en el séptimo puesto y Guadalajara en el 14
América Latina se destaca en el ranking de Time Out 2026, con São Paulo en el séptimo puesto y Guadalajara en el 14 | Foto: composición LR/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

América Latina logró posicionar a dos ciudades dentro del ranking mundial de Time Out sobre los mejores destinos para el arte y la cultura en 2026. Se trata de São Paulo, ubicada en el séptimo puesto global, y Guadalajara, que alcanzó el puesto 14. Ambas superaron a referentes internacionales y destacaron por la calidad de su oferta cultural, así como por su nivel de accesibilidad para residentes y visitantes.

La clasificación surgió tras una encuesta aplicada a más de 24.000 habitantes de más de 150 ciudades. Los participantes evaluaron calidad, asequibilidad y diversidad de actividades vinculadas a museos, conciertos, galerías, festivales y expresiones creativas. Luego, especialistas y editores de Time Out complementaron el resultado con valoraciones propias. El listado general fue liderado por Londres, reconocida por una escena cultural amplia pese a su elevado costo de vida.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ENFERMEDADES PODRÍAN ESTAR RELACIONADAS CON TUS EMOCIONES? | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”

lr.pe

São Paulo entra al top mundial por su escena artística

La ciudad más poblada de Brasil consiguió el séptimo lugar mundial y recibió una aprobación del 69% respecto a su ecosistema cultural. Asimismo, el 66% de residentes afirmó que acceder a propuestas creativas resulta asequible. Según Time Out, quedó por delante de ciudades como Florencia, Marrakech y Copenhague.

La fortaleza principal de São Paulo aparece en las artes visuales. La editora de Time Out Río, Lívia Breves, señaló: "La escena combina instituciones históricas con un mercado contemporáneo". Espacios como el Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, la Pinacoteca, el Instituto Tomie Ohtake y el Museo de Arte Moderno sostienen parte de esa actividad. A esto se suman ferias como SP-Arte, galerías independientes y una identidad marcada por el arte urbano, visible en obras de creadores como OsGêmeos. Sin embargo, el 58% de los encuestados consideró que la música en vivo representa el punto más fuerte de la urbe.

Guadalajara supera expectativas con museos y diseño

Más conocida internacionalmente por el tequila y el mariachi, Guadalajara ganó espacio dentro del circuito global por su transformación artística. La ciudad mexicana obtuvo una valoración del 86% en calidad cultural y un 71% en accesibilidad, una de las cifras más altas del estudio.

La experta local Hannah Breckner afirmó que la base creativa del lugar "es profunda". El Instituto Cultural Cabañas, declarado patrimonio UNESCO, conserva murales de José Clemente Orozco, mientras la Colonia Americana concentra galerías, estudios y boutiques. Talleres históricos conviven con proyectos emergentes, además de espacios como Parámo, Travesía Cuatro y CURRO. El crecimiento también se refleja en iniciativas recientes como Plataforma y la renovada Sala Roxy, que fortalecen el atractivo de la ciudad para el turismo cultural.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

lr.pe

Las 20 mejores ciudades para el arte y la cultura en 2026

  1. Londres (Reino Unido)
  2. París (Francia)
  3. Nueva York (Estados Unidos)
  4. Berlín (Alemania)
  5. Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
  6. Melbourne (Australia)
  7. São Paulo (Brasil)
  8. Madrid (España)
  9. Florencia (Italia)
  10. Cracovia (Polonia)
  11. Taipéi (Taiwán)
  12. Marrakech (Marruecos)
  13. Copenhague (Dinamarca)
  14. Guadalajara (México)
  15. Atenas (Grecia)
  16. El Cairo (Egipto)
  17. Pekín (China)
  18. Jaipur (India)
  19. Chiang Mai (Tailandia)
  20. Lisboa (Portugal)
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

LEER MÁS
Cómo detener llamadas spam con una frase rápida y efectiva: elimina tu número de las bases comerciales

Cómo detener llamadas spam con una frase rápida y efectiva: elimina tu número de las bases comerciales

LEER MÁS
India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

LEER MÁS
Argentina busca desafiar a EE. UU. al diseñar un cohete supersónico que apunta a romper la barrera del sonido en una competencia internacional

Argentina busca desafiar a EE. UU. al diseñar un cohete supersónico que apunta a romper la barrera del sonido en una competencia internacional

LEER MÁS
Rusia desafía a Estados Unidos y prueba a Satan II, su sistema de misiles catalogado como el "más poderoso del mundo"

Rusia desafía a Estados Unidos y prueba a Satan II, su sistema de misiles catalogado como el "más poderoso del mundo"

LEER MÁS
Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025