Magaly Medina volvió a encender la polémica en la televisión nacional con una fuerte crítica dirigida a Renzo Schuller, a raíz del reencuentro con Gian Piero Díaz en el programa 'Esto es guerra'. Lejos de sumarse al sentimiento nostálgico que generó entre los televidentes, la conductora fue tajante al desestimar la carrera del expresentador de 'Combate'.

“Siempre fue como la sombra, el segundón. Yo creo que ahí se rompe la amistad, cuando Gian Piero acepta en solitario ir contratando a ‘Esto es Guerra’. Y cuando él renuncia y se va a Willax, ahí llaman a su sombra, a su segundón, que siempre ha sido Renzo Schuller”, declaró Magaly durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', en el que analizó la aparición del recordado dúo de Combate en pantalla, años después de su separación profesional.

Magaly Medina lanza fuerte critica a Renzo Schuller y elogia a Renzo Schuller tras su reencuentro en 'EEG'

Durante su programa, Magaly Medina se refirió al esperado reencuentro entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz en el set de 'Esto es guerra', en el que ambos compartieron por primera vez después de años de separación profesional. Aunque para muchos televidentes fue un momento cargado de emoción y nostalgia, para la conductora fue una oportunidad para destacar lo que, según ella, siempre fue evidente que el verdadero talento lo tiene Díaz.

“Los dos se complementaban, pero Renzo Schuller sin Gian Piero no es nadie. Gian Piero Díaz siempre ha tenido más personalidad y más desenvolvimiento propio frente a una cámara”, sostuvo Medina, señalando que mientras uno tenía carisma y soltura, el otro dependía de esa dinámica para funcionar en pantalla.

Además, la periodista cuestionó cómo evolucionaron las carreras de ambos después del fin de 'Combate'. “Cuando Gian Piero renuncia y se va a Willax, ahí recién llaman a su sombra, a su segundón, que siempre ha sido Renzo Schuller”, dijo con ironía, sugiriendo que las decisiones de los canales también habrían reforzado esa percepción pública.

¿Por qué se distanciaron Gian Piero Díaz y Renzo Schuller tras el fin de 'Combate'?

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller fueron durante años los rostros más representativos de 'Combate', reality juvenil emitido por ATV desde 2011. Conocidos como ‘Shushu’ y ‘Pipi’, no solo compartieron pantalla, sino que incluso fundaron una empresa juntos, consolidando lo que parecía una amistad sólida y duradera.

Todo cambió el 28 de diciembre de 2018, cuando 'Combate' llegó a su fin. A pocos meses del cierre, Gian Piero aceptó conducir Esto es guerra, la competencia directa del programa que ambos lideraban. Según versiones difundidas en diversos medios, esta decisión generó malestar en Schuller, quien no habría sido informado previamente por su compañero. Este acto fue percibido como una traición y marcó el inicio del distanciamiento entre ambos.