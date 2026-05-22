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Economía

Precio del dólar hoy, viernes 22 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, viernes 22 de mayo de 2026
Precio del dólar hoy, viernes 22 de mayo de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 22 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,400 la compra y S/3,425 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 22 de mayo?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Precio del dólar hoy, viernes 22 de mayo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:05
22/5/2026

¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?

El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.

07:04
22/5/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,411
• Venta: S/3,418

07:04
22/5/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este jueves 14 de mayo

El tipo de cambio para este viernes 22 de mayo abrió en S/3.4104, según el portal económico Bloomberg.

07:03
22/5/2026

¿Qué es el dólar Ocoña?

El dólar Ocoña también conocido como tipo de cambio informal, hace referencia al “dólar de la calle” que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio.

Su nombre se da en alusión al jirón Ocoña, ubicado en el Centro de Lima, en el cual en los años ochenta se instalaron las primeras casas de cambio.

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