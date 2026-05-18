La cercanía a la costa de este departamento le brinda acceso al océano Pacífico. | Foto: composición LR

La cercanía a la costa de este departamento le brinda acceso al océano Pacífico. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Perú es reconocido a nivel global como uno de los países más diversos de Sudamérica gracias a su impresionante variedad geográfica, cultural y biológica distribuida a lo largo de la costa, la sierra y la selva. No obstante, dentro de sus 25 departamentos existe uno que sobresale sobre el resto: un territorio que, a diferencia de Lima, tiene el privilegio de reunir las tres regiones naturales del país en un mismo espacio.

Su ubicación estratégica dentro del mapa peruano no solo le permite albergar múltiples climas y ecosistemas en pocos kilómetros, sino también custodiar una invaluable riqueza histórica vinculada a antiguas culturas prehispánicas. Además, esta fusión de costa, Andes y amazonía le otorga una salida directa al Océano Pacífico, aumentando así su potencial económico, turístico y de conectividad con el resto del país.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El único departamento peruano que tiene costa, sierra y selva

La Libertad es el único departamento peruano que integra costa, sierra y selva dentro de su territorio, según información de Conservamos por Naturaleza. Esta característica se debe a su ubicación en el norte del país, donde limita con regiones como Áncash, Lambayeque, San Martín, Huánuco y Amazonas.

Esta circunscripción territorial está conformada por 12 provincias y 83 distritos. Su capital, Trujillo, es reconocida por su arquitectura colonial, sus museos y diversos espacios históricos abiertos al público. Además, cuenta con salida al mar y posee balnearios conocidos como Huanchaco, famoso por los tradicionales caballitos de totora y por actividades vinculadas al surf y al windsurf.

Los atractivos turísticos y la gastronomía más representativa de La Libertad

La Libertad conserva importantes restos arqueológicos relacionados con las culturas moche y chimú. Entre sus destinos turísticos más visitados destaca Chan Chan, ciudadela precolombina declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. También sobresalen las Huacas del Sol y de la Luna, complejos arqueológicos asociados a la cultura moche.

Otro de los puntos más concurridos es la Plaza de Armas de Trujillo, construida en 1634 y rodeada de edificios emblemáticos como la catedral y el palacio municipal. A ello se suma Pacasmayo, balneario conocido por sus playas y espacios turísticos. En el aspecto gastronómico, la región es reconocida por platos típicos como el shámbar, el seco de cabrito a la norteña, la sopa teóloga, el pepián de pava y el ceviche de conchas negras.