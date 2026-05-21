JNJ define a 2 finalistas para ocupar la jefatura de la ONPE en reemplazo de Piero Corvetto

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó los resultados de la evaluación de conocimientos para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En la lista aparecen Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana como los dos finalistas para reemplazar al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.

De acuerdo con la publicación de la JNJ, Loyola Escajadillo quedó en el primer puesto de la evaluación con 88 puntos, mientras que Ortega Campana en segundo lugar con 74 puntos.

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Los otros cinco candidatos —Hialmer Ordinola Calle, Ernesto Aranda Vergara, Raúl Caro Tumba, José Pérez Duharte y Augusto Bernuy Alva— quedaron fuera de carrera al no obtener el puntaje mínimo requerido (70 puntos) para pasar a la siguiente fase.

Ahora, ambos postulantes a la jefatura de la ONPE pasarán a la etapa de evaluación curricular, que se desarrollará entre el 22 y el 26 de mayo. Los resultados de esta fase serán publicados el 8 de junio. De resultar aptos, continuarán con la evaluación de sus planes de trabajo, programada del 9 al 11 de junio.

Los resultados de esta etapa se darán a conocer el 16 de junio, fecha en la que también se publicará el cronograma de entrevistas personales.

Las entrevistas se realizarán el 2 de julio y los resultados serán difundidos ese mismo día. Finalmente, el ganador juramentará al día siguiente.

Es preciso resaltar que, en las etapas pendientes antes mencionadas, los candidatos pueden ser declarados como no aptos y el proceso quedará como desierto.

Los ciudadanos tendrán plazo del 1 al 10 de junio para presentar tachas, las cuales serán resueltas el 22 de ese mes. En tanto, las reconsideraciones podrán interponerse entre el 23 y el 25 de junio, y la decisión definitiva se dará a conocer el 26 de junio.

Por otro lado, las denuncias podrán presentarse hasta el 23 de junio. De admitirse a trámite, los participantes contarán con tres días hábiles para formular sus descargos.

Publicación de los resultados de la evaluación de conocimientos para el nuevo jefe de la ONPE

Los dos finalistas para ser el nuevo jefe de la ONPE

Entre los finalistas figura la ingeniera de sistemas Amparo Ortega Campana, quien se desempeñó como directora general de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cargo que dejó en septiembre de 2025.

Antes de ello, laboró en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde enero de 2000 hasta mayo de 2012, periodo en el que ocupó distintos puestos, entre ellos ingeniera de sistemas en la Gerencia de Informática, especialista en gestión de proyectos y procesos en la Subjefatura Nacional, así como subgerenta de Calidad e Innovación.

Amparo Campana es la segunda finalista para ser la nueva jefa de la ONPE

Por su parte, Carlos Loyola Escajadillo es doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), magíster en Administración por ESAN e ingeniero industrial egresado de la Universidad de Lima. Además, posee un diplomado del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) en Desarrollo y Defensa Nacional.

Cuenta con especialización en Gobierno y Gestión Pública, Finanzas, Gerencia Estratégica, Políticas Públicas, Presupuesto Público, Sistemas Administrativos del Estado, Gestión por Resultados, reingeniería de procesos y proyectos de inversión tanto públicos como privados. Asimismo, integra el Cuerpo de Gerentes Públicos de SERVIR.

En el ámbito laboral, ha desarrollado trayectoria en los sectores público y privado. Entre los cargos que ocupó figuran jefe de Planeamiento y Presupuesto de la Derrama Magisterial, director general de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura, jefe zonal adjunto administrativo de la SUNARP y asesor de la Dirección Ejecutiva de AGRORURAL. También fue secretario general y gerente de Planificación y Presupuesto del RENIEC.

Del mismo modo, desempeñó funciones gerenciales en entidades públicas como PRONAA, ONPE, INRENA, INDECI y el Ministerio de Salud, entre otras instituciones.