Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic: fecha, hora y canal TV del partido por semifinales del ATP 500 de Hamburgo

El próximo rival de Ignacio Buse se ubica en el puesto 97 del ranking ATP. Foto: composición LR/ESPN/AFP

El próximo rival de Ignacio Buse se ubica en el puesto 97 del ranking ATP. Foto: composición LR/ESPN/AFP

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Ignacio Buse busca la gloria en el ATP 500 de Hamburgo. Luego de eliminar al vigente campeón Flavio Cobolli y conseguir una épica remontada contra Ugo Humbert, la primera raqueta peruana disputará la semifinal frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

‘Nacho’, que con su reciente victoria logró alcanzar el puesto 42 en el ranking mundial, afrontará una nueva semifinal en la temporada, pues hace algunos meses logró meterse entre los cuatro mejores del Río Open 2026. Por su parte, su rival de turno viene de dejar en el camino al argentino Camilo Ugo Carabelli.

¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic?

El duelo entre Ignacio Buse y Aleksandar Kovasevic tendrá lugar este viernes 21 de mayo en el Bitpanda Hamburg Open.

Horario del partido Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic

El partido de semifinales del ATP 500 de Hamburgo entre el peruano y el estadounidense comenzará a las 8.30 a. m. Aquí te mostramos los horarios para distintos países:

México: 7.30 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 a. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 9.30 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10.30 a. m.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic?

El enfrentamiento entre Ignacio Buse y Aleksandar Kovacevic será transmitido en vivo a través de Disney Plus para toda Latinoamérica. Puedes seguir el evento desde tu PC, televisor inteligente o dispositivo móvil en esta plataforma.