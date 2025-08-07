Dayanita alarmó a sus seguidores al publicar un video entre lágrimas en el que pedía ayuda económica, ya que su circo en Chepén no está teniendo la acogida esperada y actualmente no tiene un lugar donde quedarse. La situación generó preocupación en redes sociales, por lo que fue invitada al programa 'Magaly TV, la firme', donde protagonizó un tenso intercambio con la conductora.

Durante la entrevista, Magaly Medina cuestionó su comportamiento, recordándole su abrupta salida de 'JB en ATV' de forma poco profesional. Ante esto, Dayanita admitió que cometió errores y explicó que sus episodios depresivos influyeron en sus decisiones. Antes de cerrar la entrevista, la periodista le sugirió buscar ayuda profesional; sin embargo, la cómica le pidió que ella misma le pusiera un psicólogo, lo que provocó la indignación de la ‘Urraca’. “¿Yo soy la beneficencia pública? ¿Me has visto cara de ONG? Cada uno se ayuda a sí mismo”, respondió tajante.

Magaly Medina y Dayanita protagonizan tenso cruce en vivo

El diálogo entre Dayanita y Magaly Medina se tornó aún más tenso cuando la actriz le recordó a la conductora que, en otras ocasiones, ha costeado pasajes para traer personas desde el extranjero. Este comentario desató un fuerte intercambio entre ambas figuras. Visiblemente molesta, Magaly respondió con dureza: “A mí no me da la gana de ayudarte, tú no llegas a tocar las fibras de mi corazón. A mí no me manipulas”.

Ante la reacción de la periodista, Dayanita no se quedó callada y replicó: “Yo no te voy a manipular, porque creo que está mayorcita para que te dejes manipular”. Sin embargo, la figura de ATV insistió en su postura y volvió a acusarla de querer 'hacerse la víctima'. “A mí no me manipulas, a mí nadie me manipula con su llanto barato. Con tus lágrimas de cocodrilo, a mí, Dayanita, a mí no me vas a manipular”, sentenció Medina, antes de dar por concluida la entrevista.

Dayanita y su video pidiendo ayuda

A través de un live de TikTok, Dayanita no pudo evitar romper en llanto al confesar que se ha visto obligada a dormir en la carpa de circo, ya que no puede pagar su departamento en Lima. “A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo, yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado”, dijo mostrándose muy afectada por su situación tras haber dejado 'JB en ATV'.

En la misma transmisión mostró las condiciones actuales en las que vive. “Mira ahora cómo estoy viviendo, acá arrinconada. Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo de lo que hago…”, compartió con evidente pesar. Asimismo, Dayanita hizo mea culpa y admitió que tomó malas decisiones por influencia de otras personas en las que confió. “Estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante. A veces la gente no cree en lo que yo hago, piensa que me sigo portando mal, pero no… ahora lo que hago es respetar muchas cosas en los circos”, señaló.