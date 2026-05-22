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El nombre de Alejandro Aramburú se ha convertido en uno de los más comentados entre los seguidores de Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE, la compañía surcoreana responsable de fenómenos globales como BTS. Sin embargo, antes de iniciar su carrera musical a nivel internacional, el artista peruano ya había tenido presencia en la televisión nacional gracias a su participación en 'De vuelta al barrio'.

A sus 22 años, el artista ha logrado consolidarse como uno de los talentos peruanos con mayor proyección en la industria del entretenimiento. Su ingreso al grupo en 2025 marcó un paso importante para la representación peruana dentro del pop latino internacional, especialmente tras el debut oficial de la agrupación con el sencillo '0%', lanzado el 21 de octubre de ese mismo año.

Alejandro Aramburú de Santos Bravos debutó como actor en 'De vuelta al barrio'

Antes de destacar en la música, Alejandro Aramburú formó parte de 'De vuelta al barrio', la recordada serie de América Televisión ambientada en los años 70. En la producción interpretó a Facundo y participó como integrante de 'El Dúo Fa', una propuesta musical dentro de la ficción que le permitió acercarse al mundo artístico desde temprana edad.

Gracias a su desempeño artístico, disciplina y presencia escénica, el peruano consiguió un lugar en la alineación oficial junto a Drew Venegas, Kauê Penna, Gabi Bermúdez y Kenneth Lavíll. Desde entonces, el grupo ha llamado la atención por combinar sonidos latinos con la estética visual y coreográfica inspirada en el k-pop.

La participación de Alejandro Aramburú en 'De vuelta al barrio' volvió a ser comentada en redes sociales luego de su salto internacional con HYBE. Muchos seguidores descubrieron que el artista peruano ya había aparecido en televisión años antes de convertirse en uno de los rostros más populares del nuevo proyecto musical latino.

Alejandro Aramburú contó cómo llegó a Santos Bravos

El gran cambio en la carrera de Alejandro Aramburú ocurrió en 2025, cuando HYBE anunció la creación de Santos Bravos, una agrupación enfocada en el mercado latino y formada a través de un reality realizado en México. Decenas de jóvenes participaron en el proceso de selección para integrar el grupo.

Sobre cómo llegó al proyecto, explicó que todo comenzó tras recibir el mensaje de una agencia que buscaba nuevos talentos para una propuesta internacional. “Nos llegó mensaje de una agencia que estaba buscando un nuevo proyecto. Espero algún día componer para la banda”, señaló.