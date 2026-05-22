HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este viernes 22 de mayo

¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 22 de mayo
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 22 de mayo | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El viernes 22 de mayo llegará con distintos escenarios para cada signo del zodiaco, entre oportunidades, cambios y desafíos. Las predicciones del tarotista Jhan Sandoval revelan qué podría ocurrir en el destino de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy ofrece señales y respuestas para quienes buscan orientación en temas personales, laborales y sentimentales.

¿Qué dice el horóscopo de este viernes 22 de mayo?

  • Aries: Un familiar que consideraste que tenía algún resentimiento contigo te buscará para limar asperezas y recuperar la buena relación. Te hará bien sanar heridas y retomar este lazo tan importante.
  • Tauro: El cansancio y la rutina te harían pasar por alto una serie de detalles que no puedes olvidar. Estarás presionado por las circunstancias y por un superior que estará atento a tus avances. Esfuérzate.
  • Géminis: Te incomoda que ese compañero siempre te busque para resolver problemas que hasta el momento no logra dominar. Ayúdalo, la vida dará un giro y pronto necesitarás de su apoyo.
  • Cáncer: Un superior que no controla su carácter podría perder la paciencia y cambiar el curso de las cosas que vienes manejando. Abandonarás algunas actividades para dedicarte a otras. Paciencia.
  • Leo: Esa persona que sabes que no es sincera volverá a acercarse. Su intención es saber si aún ejerce algún dominio o control sobre tus emociones. Aunque sea tentador, será conveniente tomar distancia y evitarla.
  • Virgo: Estabas ilusionado con posibilidades que no se lograron concretar. Sé radical y espera nuevas alternativas. Hoy conversarás con alguien que se comprometerá a ayudarte. Todo cambiará.
  • Libra: Una persona que ejerce mucha presión sobre ti no es consciente de que cada vez colma más tu paciencia. Es tiempo de hablar con ella y establecer límites. De lo contrario, el abuso aumentará.
  • Escorpio: Se avecinan cambios favorables y nuevas propuestas para ti. Solo evita ilusionarte o generar expectativas tan elevadas, puesto que lo que escuches luego será modificado. Sé cauto y prudente.
  • Sagitario: La agenda laboral del día será bastante extenuante y deberás priorizar lo más importante para poder avanzar. En el amor, conversarás con tu pareja y lograrás limar todas las asperezas.
  • Capricornio: No te distraigas con alguna actividad de ocio teniendo tantos pendientes en tu agenda laboral. Tendrías una llamada de atención y afrontarías consecuencias si no te ordenas con tus actividades.
  • Acuario: Inicias una actividad que te costará manejar o controlar por falta de información. Tendrás que recurrir a una persona que tiene más conocimientos para que puedas conducirte correctamente.
  • Piscis: Trabajarás con una persona carismática, pero poco comprometida. Tienes que presionarla o, de lo contrario, te generaría retrasos. En el amor, cuidado, alguien con pareja intentará acercarse.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este jueves 21 de mayo

➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este jueves 21 de mayo

LEER MÁS
➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este martes 19 de mayo

➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este martes 19 de mayo

LEER MÁS
➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de mayo

➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de mayo

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este jueves 21 de mayo

➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este jueves 21 de mayo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025