➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este viernes 22 de mayo
¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.
- ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este jueves 21 de mayo
- Horóscopo Zodiacal
El viernes 22 de mayo llegará con distintos escenarios para cada signo del zodiaco, entre oportunidades, cambios y desafíos. Las predicciones del tarotista Jhan Sandoval revelan qué podría ocurrir en el destino de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy ofrece señales y respuestas para quienes buscan orientación en temas personales, laborales y sentimentales.
¿Qué dice el horóscopo de este viernes 22 de mayo?
- Aries: Un familiar que consideraste que tenía algún resentimiento contigo te buscará para limar asperezas y recuperar la buena relación. Te hará bien sanar heridas y retomar este lazo tan importante.
- Tauro: El cansancio y la rutina te harían pasar por alto una serie de detalles que no puedes olvidar. Estarás presionado por las circunstancias y por un superior que estará atento a tus avances. Esfuérzate.
- Géminis: Te incomoda que ese compañero siempre te busque para resolver problemas que hasta el momento no logra dominar. Ayúdalo, la vida dará un giro y pronto necesitarás de su apoyo.
- Cáncer: Un superior que no controla su carácter podría perder la paciencia y cambiar el curso de las cosas que vienes manejando. Abandonarás algunas actividades para dedicarte a otras. Paciencia.
- Leo: Esa persona que sabes que no es sincera volverá a acercarse. Su intención es saber si aún ejerce algún dominio o control sobre tus emociones. Aunque sea tentador, será conveniente tomar distancia y evitarla.
- Virgo: Estabas ilusionado con posibilidades que no se lograron concretar. Sé radical y espera nuevas alternativas. Hoy conversarás con alguien que se comprometerá a ayudarte. Todo cambiará.
- Libra: Una persona que ejerce mucha presión sobre ti no es consciente de que cada vez colma más tu paciencia. Es tiempo de hablar con ella y establecer límites. De lo contrario, el abuso aumentará.
- Escorpio: Se avecinan cambios favorables y nuevas propuestas para ti. Solo evita ilusionarte o generar expectativas tan elevadas, puesto que lo que escuches luego será modificado. Sé cauto y prudente.
- Sagitario: La agenda laboral del día será bastante extenuante y deberás priorizar lo más importante para poder avanzar. En el amor, conversarás con tu pareja y lograrás limar todas las asperezas.
- Capricornio: No te distraigas con alguna actividad de ocio teniendo tantos pendientes en tu agenda laboral. Tendrías una llamada de atención y afrontarías consecuencias si no te ordenas con tus actividades.
- Acuario: Inicias una actividad que te costará manejar o controlar por falta de información. Tendrás que recurrir a una persona que tiene más conocimientos para que puedas conducirte correctamente.
- Piscis: Trabajarás con una persona carismática, pero poco comprometida. Tienes que presionarla o, de lo contrario, te generaría retrasos. En el amor, cuidado, alguien con pareja intentará acercarse.