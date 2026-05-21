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México vs Ghana EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

La selección mexicana, que será una de las anfitrionas del Mundial 2026, se verá las caras contra los africanos en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Revisa todo sobre este amistoso internacional.

México es uno de los anfitriones del Mundial 2026. Foto: TUDN
México es uno de los anfitriones del Mundial 2026. Foto: TUDN
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VER México vs Ghana EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en un amistoso internacional de preparación al Mundial 2026. El partido empezará a las 8.00 p. m. (hora mexicana) y la transmisión estará a cargo de las señales de Azteca 7 y TUDN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

El equipo comandado por Javier Aguirre afrontará una de sus últimas pruebas antes de su participación en la Copa del Mundo. Por su parte, el combinado africano también espera afinar sus fichas para la competición.

Canal para ver el amistos México vs Ghana. Foto: TUDN

Canal para ver el amistos México vs Ghana. Foto: TUDN

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¿A qué hora juega México vs Ghana?

En territorio mexicano, el encuentro empezará a partir de las 8.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (sábado 23).

¿Dónde ver México vs Ghana?

La transmisión por TV del duelo estará a cargo de canales de señal abierta y de paga en México. En algunos países también podrán verse por diferentes cadenas.

  • Costa Rica: TUDN
  • México: Azteca 7, TUDN, Canal 5
  • Estados Unidos: Univision, FOX Deportes
  • España: Movistar +.

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Pronóstico de México vs Ghana

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este compromiso. México es el favorito debido a su condición de local.

  • Betsson: gana México (1,37), empate (4,25), gana Ghana (9,30)
  • Betano: gana México (1,38), empate (4,90), gana Ghana (8,25)
  • Bet365: gana México (1,33), empate (5,00), gana Ghana (7,00)
  • 1XBet: gana México (1,37), empate (5,23), gana Ghana (10,20)
  • Coolbet: gana México (1,37), empate (4,50), gana Ghana (8,25)
  • Doradobet: gana México (1,35), empate (4,50), gana Ghana (8,50).

Alineaciones probables de México vs Ghana

Estos son los posibles equipos titulares de México y Ghana para el amistoso internacional.

  • México: Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Alexis Vega, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
  • Ghana: Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Mohammed Salisu, Alexander Djiku, Gideon Mensah, Thomas Partey, Mohammed Kudus, Elisha Owusu, Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo.
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