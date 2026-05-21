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César Acuña confirma que no postulará a las elecciones regionales y municipales: "La gente quiere renovación"

César Acuña y Alianza para el Progreso sufrieron un duro revés en las elecciones generales, luego de que la agrupación alcanzara apenas el 1,15% de los votos a nivel nacional.

César Acuña no participará en las próximas elecciones de octubre.
César Acuña no participará en las próximas elecciones de octubre.
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El excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) y líder histórico de esta agrupación, César Acuña, aseguró que no postulará en las próximas elecciones regionales y municipales. Acuña fue gobernador regional de La Libertad entre 2022 y 2025, año en que dejó el cargo para competir por la Presidencia de la República.

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"El candidato regional de La Libertad será Martín Namay. Ya no será César Acuña, porque la gente quiere renovación. Creo que esa renovación debe darse con gente joven como Martín Namay. Todo pasa por limpiar la imagen. Los grandes culpables son los medios de comunicación. Han tratado de difundir cosas que, la verdad, me han hecho mucho daño. Es la primera vez en la historia de la política nacional que se brinda información negativa contra un candidato presidencial", declaró.

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El también exalcalde de Trujillo añadió que APP será la organización política con la mayor cantidad de candidatos en las elecciones de octubre. Lejos de hacer una autocrítica, Acuña responsabilizó a los medios de comunicación por el mal resultado obtenido por su partido en los últimos comicios, en los que alcanzó apenas el 1,15% de los votos a nivel nacional y el 3,48% en La Libertad, otrora uno de sus principales bastiones electorales.

"Tenemos 23 candidatos a nivel regional, 167 en provincias y más de mil candidatos distritales. La organización con mayor cantidad de candidatos es Alianza para el Progreso. El partido sigue con todas las ganas. (…) Se viene un nuevo Alianza para el Progreso", afirmó.

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