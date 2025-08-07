Durante una reciente aparición detrás de cámaras en el programa 'Esto es guerra', Diego Chávarri volvió a estar en el centro de la atención mediática. El exchico reality sorprendió al declarar que su exnovia, la modelo Onelia Molina, aún conserva el anillo de compromiso que él le entregó años atrás, y expresó su deseo de recuperarlo para venderlo.

Las declaraciones del también exfutbolista se dieron luego de que circularan rumores de que Onelia ya le habría devuelto la sortija. Sin embargo, el exfutbolista de Sporting Cristal desmintió esa versión con tono irónico y firme, dejando en claro que nunca recuperó la joya. “Que me lo mande, lo empeño y me compro otra cosa”, dijo en diálogo con 'América espectáculos'.

Diego Chávarri le pide a Onelia Molina que le devuelva anillo de compromiso

En un breve, pero contundente intercambio con el programa de América Televisión, Diego Chávarri, reciente ingreso de 'EEG', dejó en evidencia a Onelia Molina, su expareja. En medio de la conversación, fue cuestionado sobre si había recibido el anillo de vuelta, a lo que respondió tajantemente: “No, más bien que me lo mande. Que me lo manden porque lo empeño y ya me compro otra cosa”.

El actual integrante de 'Esto es guerra' no dudó en lanzar una indirecta a Onelia. “Claro, no me hagas hablar”, añadió Chávarri, dejando entrever que aún existen temas no resueltos con su expareja. A pesar de ello, también mencionó que, si Onelia decide quedarse con el anillo, no tendría problema: “Que se lo quede, y si me lo quiere mandar, pues que me lo mande”.

Diego Chávarri niega infidelidad y responde a las críticas

El exfutbolista aprovechó el momento para desmentir categóricamente los rumores de infidelidad que circularon tras la ruptura. Según su versión, nunca traicionó a Onelia Molina y aclaró que las imágenes en las que se le ve saliendo con otra mujer fueron posteriores a su separación. “Nosotros terminamos un día y después de varios días a mí me vieron saliendo con mis amigos, abrazando a una amiga caminando”, relató.

Molesto con las versiones que lo señalan como infiel, Chávarri agregó: “Eso ya lo aclaré en su momento también y fue algo que sí me molestó, porque eso nunca pasó”. Asimismo, dejó en claro su postura sobre cómo enfrenta el final de una relación amorosa: “Desde que terminó una relación, ya no estoy contigo”, afirmó.

Onelia Molina evita polémica, pero lanza un mensaje indirecto

Por su parte, Onelia Molina decidió no alimentar la controversia y respondió con serenidad cuando fue consultada sobre las declaraciones de Diego Chávarri. Desde su perspectiva, el tema está cerrado y no tiene intención de profundizar en el conflicto. “Que hable lo que quiera hablar. Yo estoy tranquila”, declaró al finalizar el programa 'Esto es guerra'.

Sin embargo, la modelo dejó entrever que existen hechos que no se han hecho públicos. “Lo que pasó sabe su familia, mi familia, y creo que con eso basta”, señaló, en alusión a las razones reales detrás del fin de su compromiso con el exfutbolista.