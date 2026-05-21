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Julio Falla es el sujeto que agredió a Cachay mientras el humorista realizaba una presentación en el local Los Algarrobos, en la ciudad de Olmos, región Lambayeque. Según se conoció, el asistente reaccionó molesto por una broma que el cómico le hizo durante el show y terminó empujándolo desde lo alto de una tribuna. Tras el incidente, Cachay protagonizó escenas de dolor en el brazo y aseguró que necesitaba S/25.000 para someterse a una operación.

Sin embargo, el agresor decidió romper su silencio a través de sus redes sociales y aclaró que el comediante no necesita ninguna cirugía a raíz del empujón. Además, reveló que ambos llegaron a un acuerdo luego de entregarle S/5.000. "Seguimos siendo amigos", manifestó.

Comunicado del sujeto que agredió a Cachay en presentación. Foto: Facebook.

Agresor de Cachay revela que cómico lo perdonó

Mediante su Facebook, Julio Falla se pronunció sobre las polémicas imágenes en las que aparece empujando a Cachay desde una tribuna, lo que le provocó una lesión en el brazo. El sujeto afirmó que el humorista decidió perdonarlo tras lo ocurrido. "Dio muestras de ser un ser humano noble que perdona y seguimos siendo amigos", escribió.

Además, sostuvo que el querido cómico no necesita una cirugía, como había señalado previamente en algunos programas de televisión, y que solo requiere reposo para recuperarse. Por ello, indicó que optó por entregarle una compensación económica.

"Yo le aboné 5 mil soles a su cuenta para que se recupere y le agradezco por darme la oportunidad de recibir su perdón y espero verlo recuperado, y que pasemos este mal que perjudicó a nuestras familias, gracias", explicó.

Julio Falla revela por qué agredió a Cachay

En su comunicado, Julio Falla pidió disculpas por haber agredido al humorista y aseguró que reaccionó de manera impulsiva debido al mal temperamento que tuvo en ese momento, lo que provocó su descontrol durante el espectáculo.

Cabe recordar que el humorista realizaba una pista del tema 'Hasta que te conocí' de Luis Miguel mientras interactuaba con el público presente. Sin embargo, cuando se acercó a Falla para cantarle, este terminó empujándolo, por lo que Cachay cayó y luego fue trasladado a un centro de salud.