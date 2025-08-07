HOY

Espectáculos

Magaly Medina condena a EEG por retorno de Diego Chávarri junto a Onelia Molina: “Lo denunció por violencia”

Magaly Medina arremete contra la producción de Esto es Guerra por incluir a Diego Chávarri, denunciado por violencia, en su elenco. La periodista califica esta decisión de peligrosa para la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Magaly Medina criticó a la producción de Esto es Guerra por incluir a Diego Chávarri en el programa.
Magaly Medina criticó a la producción de Esto es Guerra por incluir a Diego Chávarri en el programa. | Foto: Composición LR/ ATV/ EEG

Magaly Medina criticó duramente a la producción del reality Esto es Guerra por incluir al exfutbolista Diego Chávarri como nuevo integrante del programa, en un contexto que calificó de "alarmante" y "peligroso" para la lucha contra la violencia hacia la mujer. La periodista señaló que el espacio televisivo estaría utilizando un caso de agresión como recurso de espectáculo, sin considerar las consecuencias que esto tiene para las víctimas. "Lo denunció por violencia", mencionó en su programa.

El detonante fue la aparición de Chávarri —denunciado en el pasado por su expareja Onelia Molina por agresiones físicas y por mantenerla encerrada contra su voluntad en su departamento— en una secuencia del reality donde compitió directamente con Mario Irivarren. La escena fue presentada como una situación casual y hasta cómica, con frases como: "Voy a presentarles a una amiga muy especial... no sé si la conoces", dirigidas a Chávarri mientras se colocaba frente a Onelia.

Magaly Medina criticó a la producción de Esto es Guerra

Para Magaly este encuentro no fue producto del azar. "La producción parece apostar sin pudor por la controversia para asegurar el rating, incluso si eso implica reunir en pantalla a una mujer con el hombre que fue acusado de retenerla contra su voluntad", sostuvo indignada en la reciente edición de Magaly TV, La Firme.

Según Medina, las cámaras enfocaron de forma deliberada a Onelia mientras ingresaba su expareja, generando una escena cargada de morbo. "Ahí lo más frío es que el programa esté bien, que lo veamos. Eso es lo que quieren y lo están logrando", dijo, cuestionando que se priorice el espectáculo por encima de la dignidad de las personas.

La periodista subrayó que convertir una historia de violencia en "contenido televisivo" no solo banaliza el sufrimiento de las víctimas, sino que envía un mensaje equivocado al público: que todo vale por la audiencia. "Me parece no solo una burla, me parece una cachetada.

Una cachetada contra todos aquellos que siempre estamos enarbolando la lucha contra la violencia", enfatizó. Por último, Medina hizo un llamado a la reflexión sobre el tipo de mensajes que se difunden desde la televisión abierta. "Se olvidan del maltrato, se olvidan que todos estamos en contra de la violencia", finalizó.

