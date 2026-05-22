HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse clasificó a la gran final del ATP 500 de Hamburgo     
Política

Segunda vuelta: Keiko Fujimori con 39.5% y Roberto Sánchez con 36.1% en intención de voto, según Datum

La encuesta de Datum revela un empate técnico debido al margen de error, mientras que los votos en blanco, viciados y los indecisos suman más del 24% del total nacional.

Segunda vuelta: Keiko Fujimori con 39.5% y Roberto Sánchez con 36.1% en intención de voto, según Datum
Segunda vuelta: Keiko Fujimori con 39.5% y Roberto Sánchez con 36.1% en intención de voto, según Datum
Escuchar
Resumen
Compartir

La última encuesta de Datum presenta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el primer lugar con 39.5% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial. Le sigue el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 36.1%.

Únete a nuestro canal de política y economía

La diferencia entre ambos es de apenas 3.4 puntos porcentuales. Como el margen de error de la encuesta es de 2.8%, el respaldo electoral definitivo se verá el 7 de junio, día de las elecciones.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO SÁNCHEZ Y KEIKO REPRESENTAN PROMESAS INCUMPLIDAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los indecisos y el voto en blanco

El estudio señala que un 15.9% de los encuestados piensa votar en blanco o viciar su voto, mientras que un 8.5% asegura que todavía no sabe por quién votar.

Esto significa que casi la cuarta parte del país no apoya a ninguno de los dos finalistas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Segunda vuelta presidencial: JNE contratará más de 2 mil fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao

Segunda vuelta presidencial: JNE contratará más de 2 mil fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao

LEER MÁS
Elecciones 2026: Misión de la UE desplegará 150 observadores para supervisar la segunda vuelta presidencial

Elecciones 2026: Misión de la UE desplegará 150 observadores para supervisar la segunda vuelta presidencial

LEER MÁS
Es falso que Datum publicara encuesta en la que Keiko Fujimori obtiene 59% y Roberto Sánchez 27% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial

Es falso que Datum publicara encuesta en la que Keiko Fujimori obtiene 59% y Roberto Sánchez 27% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

JNJ: dos candidatos disputarán para ser jefe de la ONPE tras aprobar evaluación de conocimientos

LEER MÁS
Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

LEER MÁS
Piura: asesinan de tres balazos a alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre

Piura: asesinan de tres balazos a alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre

LEER MÁS
Mark Vito: Poder Judicial evaluará apelación del exesposo de Keiko Fujimori por caso Cócteles

Mark Vito: Poder Judicial evaluará apelación del exesposo de Keiko Fujimori por caso Cócteles

LEER MÁS
Jefe del Ejército “reactiva” contrato anulado para que rusos reparen helicópteros

Jefe del Ejército “reactiva” contrato anulado para que rusos reparen helicópteros

LEER MÁS
Ejército estaba obligado a “conciliar” con empresa rusa para no perder helicópteros

Ejército estaba obligado a “conciliar” con empresa rusa para no perder helicópteros

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025