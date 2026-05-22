Segunda vuelta: Keiko Fujimori con 39.5% y Roberto Sánchez con 36.1% en intención de voto, según Datum

Segunda vuelta: Keiko Fujimori con 39.5% y Roberto Sánchez con 36.1% en intención de voto, según Datum

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La última encuesta de Datum presenta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el primer lugar con 39.5% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial. Le sigue el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 36.1%.

La diferencia entre ambos es de apenas 3.4 puntos porcentuales. Como el margen de error de la encuesta es de 2.8%, el respaldo electoral definitivo se verá el 7 de junio, día de las elecciones.

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Los indecisos y el voto en blanco

El estudio señala que un 15.9% de los encuestados piensa votar en blanco o viciar su voto, mientras que un 8.5% asegura que todavía no sabe por quién votar.

Esto significa que casi la cuarta parte del país no apoya a ninguno de los dos finalistas.