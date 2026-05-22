Partidos de hoy, viernes 22 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 22 de mayo de 2026 continúa la jornada deportiva con duelos en el fútbol europeo como la Serie A y en la Copa de Francia como más resaltantes. De igual forma, inicia la fecha 16 en la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV, L1 Max o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Perú, arranca una nueva jornada en el Torneo Apertura con el duelo entre Juan Pablo II y Melgar. Por su parte, Fiorentina y Atalanta se verán las caras en el inicio de la última fecha en la Serie A de Italia. Entre los partidos más resaltantes de hoy, se juega la final de la Copa de Francia con el enfrentamiento Lens vs Nice. En Alemania, los equipos de RW Essen y Fürth jugarán en los playoffs de descenso de la 2. Bundesliga.

Partido de la Liga 1 de Perú HOY

Juan Pablo II vs Melgar

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Liga 1 Max

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Fiorentina vs Atalanta

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa de Francia HOY

Lens vs Nice

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de la Liga de Turquía HOY

Trabzonspor vs Konyaspor

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Croacia HOY

Osijek vs Slaven

Hora: 9.00 a. m.

Canal: MaxSport1

Hajduk vs Vukovar ‘91.

Hora: 11.15 a. m.

Canal: MaxSport1

Partidos de la 2. Bundesliga de Alemania HOY