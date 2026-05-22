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Deportes

Partidos de hoy, viernes 22 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y con el inicio de una nueva fecha en la Liga 1 de Perú.

Nice, Melgar y Atalanta juegan hoy viernes 22 de mayo en sus respectivas competiciones. Foto: Ligue 1/Liga 1/Serie A/composición LR
Nice, Melgar y Atalanta juegan hoy viernes 22 de mayo en sus respectivas competiciones. Foto: Ligue 1/Liga 1/Serie A/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 22 de mayo de 2026 continúa la jornada deportiva con duelos en el fútbol europeo como la Serie A y en la Copa de Francia como más resaltantes. De igual forma, inicia la fecha 16 en la Liga 1. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV, L1 Max o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En Perú, arranca una nueva jornada en el Torneo Apertura con el duelo entre Juan Pablo II y Melgar. Por su parte, Fiorentina y Atalanta se verán las caras en el inicio de la última fecha en la Serie A de Italia. Entre los partidos más resaltantes de hoy, se juega la final de la Copa de Francia con el enfrentamiento Lens vs Nice. En Alemania, los equipos de RW Essen y Fürth jugarán en los playoffs de descenso de la 2. Bundesliga.

PUEDES VER: DT de Cienciano procederá legalmente contra Mr. Peet por sus declaraciones: "Atentan contra mi honor"

lr.pe

Partido de la Liga 1 de Perú HOY

  • Juan Pablo II vs Melgar
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Liga 1 Max

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Fiorentina vs Atalanta
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa de Francia HOY

  • Lens vs Nice
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DirecTV

Partidos de la Liga de Turquía HOY

  • Trabzonspor vs Konyaspor
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Croacia HOY

  • Osijek vs Slaven
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: MaxSport1
  • Hajduk vs Vukovar ‘91.
  • Hora: 11.15 a. m.
  • Canal: MaxSport1

Partidos de la 2. Bundesliga de Alemania HOY

  • RW Essen vs Fürth
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: ESPN
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