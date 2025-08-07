Durante una reciente edición del programa 'Esto es guerra', Mario Irivarren fue puesto en aprietos cuando se le consultó sobre con quién se casaría entre tres de sus conocidas exparejas: Onelia Molina, Alondra García Miró y Vania Bludau. El chico reality decidió no contestar y presionó el botón para omitir la pregunta. Sin embargo, su silencio no pasó desapercibido y generó una dura reacción por parte de Magaly Medina, quien interpretó su actitud como una humillación pública hacia la odontóloga, con quien habría retomado su relación tras su viaje en Chile.

“No es que él no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo. Él no encontró la mujer con la que se quiere casar”, sentenció Magaly Medina en su programa del 6 de agosto, criticando la evasiva respuesta de Mario Irivarren, a quien luego se le vio en un incómodo momento con Onelia Molina al finalizar el programa.

Mario Irivarren esquiva tema de matrimonio con Onelia Molina y Magaly le advierte a chica reality

La polémica se desató luego de que Mario Irivarren fuera invitado a participar de una dinámica dentro del reality 'Esto es guerra', en la que le mostraron imágenes de sus exparejas. La consigna era clara: debía decir a quién besaría, a quién bloquearía y con quién se casaría. Pero, lejos de responder con naturalidad, el exintegrante de 'Combate' mostró nerviosismo y optó por esquivar la pregunta.

“Lo que pasa es que cualquier cosa que responda genera titulares tendenciosos que luego son tergiversados y eso me incomoda muchísimo. No lo voy a responder”, dijo Mario antes de pasar la pregunta, dejando a la odontóloga, quien se encontraba presente, en un silencio incómodo que fue interpretado por muchos como un desplante.

Magaly Medina fue contundente al analizar la situación. Para la conductora, Irivarren perdió una gran oportunidad de quedar bien ante el público y, sobre todo, ante su pareja. “Era tan simple como decir ‘bloqueo a Vania, beso a Alondra en la mejilla y me caso con Onelia’. Ganabas todo. Pero ni eso pudo decir”, comentó indignada.

Magaly Medina manda fuerte mensaje a Onelia Molina

Magaly Medina, en su programa, fue drástica en señalar que cuando un hombre realmente quiere casarse con alguien, no hay juego ni excusa que lo frene. “Cuando un hombre encuentra a la mujer con la que realmente se quiere casar, aunque haya dicho mil veces que no cree en el matrimonio, se casa. Créeme que sé de lo que hablo”, declaró.

Además, la popular 'Urraca' también dirigió sus palabras hacia Onelia Molina, lamentando que siga aferrada a una relación que, según su análisis, no tiene futuro. “Si después de esto sigues durmiendo en su casa, sigues viajando con él, la tonta eres tú. Qué tonta está chica, ¿no?”, concluyó con dureza.