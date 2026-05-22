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Melcochita marca distancia de matrimonio con su novia de 22 años tras decir que él "está en los descuentos": "Uno tiene que ir poco a poco"

¿La choteó? Melcochita hizo una sensible confesión luego de que Heidy Amado asegurara que él estaba "en los descuentos" y contara sobre presuntos planes de matrimonio entre ambos.

Melcochita y Heidy Amado se llevan 67 años de diferencia. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melcochita y Heidy Amado se llevan 67 años de diferencia. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Melcochita volvió a captar la atención de la farándula peruana tras referirse públicamente a su relación con Heidy Amado, joven con quien mantiene un mediático romance desde hace varios meses. El reconocido humorista y sonero dejó claro que, por ahora, no contempla apresurar un matrimonio, pese a los constantes comentarios sobre una posible boda.

Las declaraciones del artista se dieron durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', conducido por María Pía Copello, espacio donde también respondió a la controversia generada por su "enfermera", quien aseguró días atrás que el cómico "ya está en los descuentos", frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Melcochita asegura que va de a pocos con su novia Heidy Amado

Durante la entrevista, Melcochita explicó que prefiere llevar su relación sentimental con tranquilidad y sin presiones externas. El artista señaló que lo más importante es construir estabilidad y entendimiento mutuo antes de pensar en dar un paso más serio junto a Heidy Amado.

"Uno tiene que ir poco a poco para que conyugalmente ponerse de acuerdo", expresó el humorista al ser consultado sobre la posibilidad de casarse con su actual pareja.

Las palabras de Melcochita surgieron luego de que Monserrat Seminario, aún vinculada legalmente al cómico, advirtiera públicamente a Heidy Amado sobre no generar expectativas respecto a un matrimonio. Pese a ello, el artista aseguró que mantiene una relación estable y basada en la confianza. "Estoy invicto, mi corazón falta un pedacito para entregar todo", sostuvo.

PUEDES VER: Melcochita niega usar la 'pastilla azul' y le hace picante pregunta a pareja de 22 años: "¿Cómo te sientes conmigo?"

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¿Qué dijo Heidy Amado sobre Melcochita?

La polémica alrededor de Melcochita y Heidy Amado aumentó días antes de esta entrevista, luego de la participación de ambos en el pódcast 'Q' bochinche', conducido por Samuel Suárez.

Durante la conversación, el conductor recordó que el humorista continúa casado por civil y por la Iglesia con Monserrat Seminario, situación que impide formalizar legalmente una nueva unión. Fue en ese momento cuando Heidy Amado lanzó una controvertida frase sobre la edad del artista.

"Claro, pero también, si nos damos cuenta, él ya está en los descuentos. Entonces, ¿qué vamos a esperar?", comentó la joven al explicar por qué no considera necesario esperar un eventual divorcio para oficializar su relación.

Las declaraciones siguieron generando impacto cuando Heidy insinuó que el proceso legal podría tardar demasiado tiempo. "Todavía muchos años para que pase el divorcio. Como él mismo dice que no se lo quieren dar", agregó.

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