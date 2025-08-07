Mario Irivarren y Onelia Molina sorprendieron al reconciliarse y se besarse en vivo durante la emisión de ‘Esto es guerra’, el jueves 7 de agosto. En los últimos días se rumoreaba que habían retomado su relación, luego de ser vistos juntos en un viaje a Chile, por esa razón decidieron confirmarlo públicamente.

“¿Por qué dejar ir alguien bueno?”, señaló Onelia cuando Katia Palma le preguntó cómo se sentía al escuchar a Mario Irivarren decir que quería que todo vuelva a ser como antes. La pareja selló su reconciliación con un beso frente a las cámaras, y en ese momento se captó la reacción de Diego Chávarri, expareja de la arequipeña.

¿Qué dijeron Mario Irivarren y Onelia Molina en ‘Esto es guerra’?

A raíz de que Mario Irivarren confesara, la tarde del jueves 7 de agosto, que aún ama a Onelia Molina durante su podcast ‘Good time’, Katia Palma decidió consultarle en ‘EEG’ si ya había retomado la relación con la modelo o qué vinculo mantenía con ella.

Irivarren decidió sincerarse y admitió que están a un paso de retomar su noviazgo, revelando que el reciente viaje que realizaron juntos a Chile fue clave para acercarlos nuevamente.

“Todos saben que han sido meses bastantes ajetreados y hemos intentado retomar la relación que teníamos antes. Nosotros disfrutábamos estar juntos. Eso se perdió en los últimos meses y fueron tiempos duros para ambos. Estamos en ese proceso (de volver a ser novios). Ese viaje (a Chile) tenía esa intención y estamos a un paso de eso”, declaró con seriedad el influencer.

Por su parte, Onelia Molina fue más directa y confirmó que han decidido darse una nueva oportunidad. “Las cosas no han sido fáciles. Hemos aprendido mucho en este tiempo, hemos mejorado en muchas cosas. ¿Y por qué no darnos una oportunidad con una persona que es increíble, un buen ser humano? ¿Por qué dejar ir alguien bueno e intentarlo de nuevo?”, expresó la odontóloga.

Acto seguido, ambos se dieron un beso en vivo, gesto que fue celebrado por los conductores como Katia Palma y Renzo Schuller.

¿Cuál fue la reacción de Diego Chávarri al beso de Mario y Onelia?

Tras el beso entre Mario Irivarren y Onelia Molina, las cámaras enfocaron a Diego Chávarri, quien en un inicio pareció no inmutarse ante el regreso de su exnovia con el influencer. Sin embargo, segundos después fue captado con la cabeza agachada, lo que llamó la atención de muchos.

Cabe recordar que Chávarri y Onelia protagonizaron un romance con altibajos que duró dos años, la cual terminó en medio de presuntas infidelidades por parte del exfutbolista. Incluso, en su momento él le pidió matrimonio y le entregó un anillo de compromiso. La relación también estuvo marcada por una denuncia de secuestro que la chica reality interpuso contra él.