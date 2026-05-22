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Rosángela Espinoza anuncia demanda por difamación contra Christian Cueva tras foto juntos en una cama de hotel

La chica reality Rosángela Espinoza compartió un comunicado en el que aclaró qué vínculo tuvo con el futbolista Christian Cueva. También decidió enviar una carta notarial al programa 'Amor y fuego'.

Rosángela Espinoza emitió comunicado para detener los comentarios que afirman que mantuvo una relación clandestina con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Rosángela Espinoza emitió comunicado para detener los comentarios que afirman que mantuvo una relación clandestina con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
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Rosángela Espinoza decidió romper su silencio sobre los rumores de una presunta relación extramatrimonial con Christian Cueva. A través de un comunicado en sus redes sociales, la integrante de 'Esto es guerra' negó tajantemente haber tenido una relación con el futbolista y mostró, además, la carta notarial que envió el pasado 14 de mayo al programa 'Amor y fuego', en la que solicitaba una rectificación. Además, señaló que demandará al deportista.

Cabe recordar que las especulaciones sobre un supuesto romance entre el deportista y la chica reality surgieron en el programa conducido por Peluchín y Gigi Mitre, quienes revelaron una fotografía en la que ambos aparecen sobre una cama en una habitación de hotel en Estados Unidos.

Comunicado de Rosángela Espinoza aclarando su vínculo con Christian Cueva. Foto: Instagram.

Comunicado de Rosángela Espinoza aclarando su vínculo con Christian Cueva. Foto: Instagram.

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Rosángela Espinoza demandará a Christian Cueva

En su comunicado, Rosángela Espinoza aseguró que demandará a Christian Cueva, ya que en ningún momento se rectificó de sus comentarios hechos el pasado 11 de mayo en 'Amor y fuego'. “Hoy me veo en la obligación de pronunciarme públicamente debido a que, pese a haber enviado una carta notarial al programa ‘Amor y fuego’ y al Sr. Christian Cueva por las afirmaciones y comentarios difundidos en televisión nacional, hasta la fecha no he recibido ninguna rectificación ni respuesta”, escribió.

También aclaró que nunca mantuvo una relación con Christian Cueva, pese a una imagen en la que ambos aparecen juntos en la habitación de un hotel. “Quiero dejar en claro que jamás he mantenido una relación extramatrimonial con el Sr. Christian Cueva, y considero inaceptable que se siga intentando instalar públicamente una narrativa basada en insinuaciones, burlas y comentarios malintencionados”, escribió.

Además, condenó al programa 'Amor y fuego' por seguir insistiendo con el tema, pese a que, según aseguró, ya había enviado una carta notarial solicitando una rectificación. “El último martes, nuevamente, fui abordada por cámaras del mismo programa insistiendo con preguntas relacionadas a un tema completamente falso que ellos mismos han generado, pese a que ya habían sido notificados vía notarial”, compartió.

Por ello, la influencer indicó que ha decidido iniciar las acciones legales correspondientes debido a lo que considera difamatorio y una vulneración a sus derechos fundamentales.

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lr.pe

Rosángela Espinoza a ‘Amor y fuego’: “Nos veremos en el juicio”

Tras afirmar que el programa 'Amor y fuego' no se rectificó por los comentarios emitidos el pasado 11 de mayo sobre su presunto vínculo con Christian Cueva, Rosángela Espinoza anunció que tomará acciones legales y afirmó que “ahora todo se resolverá en la vía legal”.

“Si antes decidí guardar silencio, fue por tranquilidad y paz personal. Sin embargo, nuevamente se viene generando una ola de ataques y especulaciones basadas en una historia completamente falsa. Será la justicia quien determine responsabilidades. Rodrigo Gonzales, ‘Amor y fuego’ y Gigi Mitre, nos veremos en el juicio”, advirtió la chica reality.

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