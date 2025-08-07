Después de que el famoso productor mexicano Juan Osorio defendiera públicamente a Nicola Porcella tras una ola de críticas debido a su actuación en la telenovela 'Amanecer', Magaly Medina no demoró en lanzar un sarcástico comentario. La conductora de espectáculos mencionó entre risas una comparación refiriéndose al exchico reality: “Si él es actor, yo soy Miss Universo”.

Esta no es la primera vez que la 'Urraca' ha sido contundente frente al actor y eso no pasó desapercibido por el productor mexicano, quien en una rueda de prensa comentó que una de las críticas más acérrimas de Porcella, eran de "una reportera peruana". Según lo que señaló Osorio, no piensa contestarle: “Hasta que no me convenza (Nicola) de que está actuando bien, qué voy a decir”, indicó.

Magaly Medina asegura que respaldo a Nicola es cortina de humo

El respaldo del productor mexicano y el resto del elenco de la telenovela a Nicola Porcella no convence a la periodista. Según ella, todo el apoyo que está recibiendo por parte de sus compañeros es parte de un intento de la producción para mostrar un frente unido, después de la reciente controversia en la que un audio fue filtrado donde el peruano hablaba de la orientación sexual de Fernando Colunga.

"Tienen que mantener las apariencias. Habla muy mal de una producción televisiva, tan costosa, que los actores se apuñalen los unos a los otros", señaló la 'Urraca'. "Creo que están armando una pantomima de cara al público para desmentir, de alguna forma, lo que dijo Porcella", concluyó Magaly Medina.

¿Qué dijo Juan Osorio sobre Nicola Porcella?

En una rueda de prensa para la telenovela 'Amanecer', el productor Juan Osorio defendió el nivel de actuación de Nicola Porcella señalando que el exparticipante de 'La casa de los famosos' "está dando al 100%” y resaltó su compromiso por aprender. Según el productor, él ya sabía que incluir a Nicola en el proyecto le iba a traer fuertes críticas, pero no le importó. "Yo sabía la apuesta que iba a hacer", señaló.

"No le queda más que aprender", concluyó Osorio después de resaltar que debido a que el peruano está rodeado de un elenco tan fuerte, no hay otra opción. Asimismo, Fernando Colunga le ha brindado su apoyo ante los comentarios negativos: “La gente va a hablar bien o mal, no les hagas caso. Tú sigue con tu trabajo. Yo he visto tus escenas y te felicito”, señaló el actor.