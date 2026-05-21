Debate técnico Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: fecha, hora, temas y dónde ver en vivo

Debate técnico entre los equipos de Fujimori y Sánchez se desarrollará el 24 de mayo. Foto: composición LR

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El debate entre los equipos técnicos, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se realizará este domingo 24 de mayo de 2026. Los equipos de ambos partidos expondrán propuestas sobre economía, salud, infraestructura y otros temas clave antes del debate presidencial del 31 de mayo.

Los especialistas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú participarán en una jornada que tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. El JNE confirmó que cada agrupación podrá presentar a un experto por bloque temático y hasta tres asesores por mesa de trabajo.

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El debate técnico forma parte de las actividades oficiales de la campaña rumbo a la segunda vuelta del 7 de junio. La discusión servirá para que ambas organizaciones detallen cómo planean ejecutar sus propuestas de gobierno en sectores sensibles para la ciudadanía.

¿Cuándo y a qué hora será el debate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 24 de mayo a las 8.00 p. m. en la sede principal del JNE, ubicada en el jirón Nazca 598, en el distrito de Jesús María. La actividad contará con la presencia de representantes de ambas agrupaciones políticas.

Según informó el JNE, tendrá una duración estimada de una hora y 40 minutos. La organización electoral señaló que el formato dará más tiempo de exposición a los especialistas para explicar propuestas concretas.

Los moderadores serán los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez. Ambos conducirán las intervenciones de los equipos técnicos y ordenarán las rondas de participación durante cada bloque temático.

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¿Qué temas debatirán los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

El JNE definió seis ejes temáticos para el encuentro entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Uno de los puntos principales será infraestructura, donde los especialistas deberán explicar proyectos vinculados al transporte, las obras públicas y los servicios básicos. Estos son los temas:

- Infraestructura

- Reforma del Estado

- Agricultura y medio ambiente

- Economía y generación de empleo

- Salud

- Juventud y deportes

Cada organización política tendrá un especialista encargado de desarrollar propuestas específicas sobre esos sectores ante la ciudadanía.

¿Dónde ver en vivo el debate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate técnico organizado por el JNE podrá verse en señal abierta y plataformas digitales. Será transmitido por TV Perú y en las redes sociales del JNE. La transmisión digital permitirá seguir las exposiciones de los especialistas desde celulares, computadoras y tabletas.

El debate llega días antes del encuentro presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programado para el 31 de mayo. Ese evento reunirá directamente a ambos candidatos antes de la segunda vuelta del 7 de junio.