HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Partido Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana
Partido Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana     Partido Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana     Partido Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana     
Política

Debate técnico Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: fecha, hora, temas y dónde ver en vivo

El JNE confirmó que los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expondrán sus propuestas sobre economía, salud, infraestructura y reforma del Estado antes de la segunda vuelta electoral del 7 de junio. El encuentro contará con moderadores, transmisión en vivo y participación de especialistas de ambas agrupaciones políticas.

Debate técnico entre los equipos de Fujimori y Sánchez se desarrollará el 24 de mayo. Foto: composición LR
Debate técnico entre los equipos de Fujimori y Sánchez se desarrollará el 24 de mayo. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El debate entre los equipos técnicos, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se realizará este domingo 24 de mayo de 2026. Los equipos de ambos partidos expondrán propuestas sobre economía, salud, infraestructura y otros temas clave antes del debate presidencial del 31 de mayo.

Únete a nuestro canal de política y economía

Los especialistas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú participarán en una jornada que tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. El JNE confirmó que cada agrupación podrá presentar a un experto por bloque temático y hasta tres asesores por mesa de trabajo.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO SÁNCHEZ Y KEIKO REPRESENTAN PROMESAS INCUMPLIDAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El debate técnico forma parte de las actividades oficiales de la campaña rumbo a la segunda vuelta del 7 de junio. La discusión servirá para que ambas organizaciones detallen cómo planean ejecutar sus propuestas de gobierno en sectores sensibles para la ciudadanía.

PUEDES VER: Piura: sicarios a disparos a alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora será el debate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 24 de mayo a las 8.00 p. m. en la sede principal del JNE, ubicada en el jirón Nazca 598, en el distrito de Jesús María. La actividad contará con la presencia de representantes de ambas agrupaciones políticas.

Según informó el JNE, tendrá una duración estimada de una hora y 40 minutos. La organización electoral señaló que el formato dará más tiempo de exposición a los especialistas para explicar propuestas concretas.

Los moderadores serán los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez. Ambos conducirán las intervenciones de los equipos técnicos y ordenarán las rondas de participación durante cada bloque temático.

PUEDES VER: César Acuña reaparece tras derrota en elecciones y culpa a medios de comunicación por fracaso de APP

lr.pe

¿Qué temas debatirán los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

El JNE definió seis ejes temáticos para el encuentro entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Uno de los puntos principales será infraestructura, donde los especialistas deberán explicar proyectos vinculados al transporte, las obras públicas y los servicios básicos. Estos son los temas:

- Infraestructura

- Reforma del Estado

- Agricultura y medio ambiente

- Economía y generación de empleo

- Salud

- Juventud y deportes

Cada organización política tendrá un especialista encargado de desarrollar propuestas específicas sobre esos sectores ante la ciudadanía.

PUEDES VER: Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

lr.pe

¿Dónde ver en vivo el debate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate técnico organizado por el JNE podrá verse en señal abierta y plataformas digitales. Será transmitido por TV Perú y en las redes sociales del JNE. La transmisión digital permitirá seguir las exposiciones de los especialistas desde celulares, computadoras y tabletas.

El debate llega días antes del encuentro presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programado para el 31 de mayo. Ese evento reunirá directamente a ambos candidatos antes de la segunda vuelta del 7 de junio.

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. (Foto: IA)

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. (Foto: IA)

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que PPK haya pedido a la población apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial

Es falso que PPK haya pedido a la población apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial

LEER MÁS
Video de venezolano que pide no votar por Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral no es real: fue generado con inteligencia artificial

Video de venezolano que pide no votar por Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral no es real: fue generado con inteligencia artificial

LEER MÁS
Segunda vuelta 2026: empresa AFE será la encargada de transportar el material electoral

Segunda vuelta 2026: empresa AFE será la encargada de transportar el material electoral

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Piura: asesinan a disparos a alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre

Piura: asesinan a disparos a alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre

LEER MÁS
César Acuña reaparece tras derrota en elecciones y culpa a medios de comunicación por fracaso de APP

César Acuña reaparece tras derrota en elecciones y culpa a medios de comunicación por fracaso de APP

LEER MÁS
Multa por no votar en la segunda vuelta: conoce cuanto debes pagar si falta el 7 de junio

Multa por no votar en la segunda vuelta: conoce cuanto debes pagar si falta el 7 de junio

LEER MÁS
Ejército estaba obligado a “conciliar” con empresa rusa para no perder helicópteros

Ejército estaba obligado a “conciliar” con empresa rusa para no perder helicópteros

LEER MÁS
Toma de San Marcos: Centro Federado de Derecho y Ciencia Política rechaza presencia de Roberto Sánchez en protesta

Toma de San Marcos: Centro Federado de Derecho y Ciencia Política rechaza presencia de Roberto Sánchez en protesta

LEER MÁS
Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

Frente Social por el Perú presenta Acuerdo Democrático: piden a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez respetar los resultados

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025