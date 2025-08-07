HOY

Espectáculos

Mafer Neyra, expareja de Hugo García, sorprende al anunciar su compromiso: novio le regaló lujoso anillo

La influencer Mafer Neyra emocionó a sus seguidores al anunciar su compromiso con su novio, tras cuatro años de relación. La pedida de mano se llevó a cabo en un paisaje paradisíaco de Indonesia.

Mafer Neyra anunció su compromiso con Ernesto Cabieses. Foto: Composición LR/Instagram
Mafer Neyra anunció su compromiso con Ernesto Cabieses. Foto: Composición LR/Instagram | instagram

María Fernanda Neyra Brescia, mejor conocida como Mafer Neyra en el mundo de las redes sociales, anunció este 7 de agosto su compromiso con Ernesto Cabieses, su novio desde hace cuatro años. La exparticipante de 'Combate' compartió con sus seguidores una serie de románticas imágenes del preciso momento de la pedida de mano, realizada frente al mar en una playa de las Islas Mentawais, en Indonesia.

En las fotos, la pareja luce atuendos muy relajados: Mafer con una blusa de lino y shorts, mientras que su pareja optó por una camisa negra y bermudas.En una de las postales, la influencer muestra un brillante anillo de diamante, sonriente y emocionada. También se les ve abrazándose con ternura y luego, brindando con copas de champaña, capturando la emoción del momento. "Mil veces sí. Para toda la vida, mi amor", escribió Neyra en la publicación, celebrando así el inicio de una nueva etapa en su vida.

PUEDES VER: El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

lr.pe

Mafer Neyra recibió romántica pedida de mano en la playa

Mafer Neyra, recordada por su participación en el programa ‘Combate’ y su relación pasada con Hugo García, anunció emocionada su compromiso a través de su cuenta de Instagram. Durante un viaje a Indonesia, su novio Ernesto Cabieses la sorprendió con una pedida de mano en la playa, un momento que fue inmortalizado en una serie de románticas imágenes. La noticia no tardó en generar reacciones entre sus seguidores y amigos cercanos, incluidos conocidos rostros del espectáculo peruano.

Mafer y Ernesto se comprometieron. Foto: Instagram

Mafer y Ernesto se comprometieron. Foto: Instagram

Figuras como Janick Maceta, Miss Perú 2020, y la influencer Natalia Merino, conocida como Cinnamon Style, no tardaron en felicitarla públicamente. “¡Me muero! ¡Felicidades, bebé hermosa! Les deseo lo mejor del mundo. Te mereces todo lo bonito”, comentó Maceta. Por su parte, Merino escribió: “¡La noticia más linda del mundo! Los amo demasiado. Que sean muy felices siempre, se merecen lo mejor”. De esta manera, la noticia fue celebrada ampliamente tanto en el mundo digital como en el espectáculo peruano, donde figuras reconocidas y seguidores se unieron para expresar su alegría y buenos deseos a la pareja.

PUEDES VER: Leonard León abandona en vivo programa de Michelle Soifer tras preguntas sobre agresión a Karla Tarazona

lr.pe

¿Quién es Ernesto Cabieses, el prometido de Mafer Neyra?

Ernesto Cabieses no es un personaje mediático ni pertenece al mundo del espectáculo, pero su nombre ha ganado notoriedad tras su compromiso con la influencer Mafer Neyra. Según su perfil de LinkedIn, es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y cuenta con especialización en marketing digital y publicidad.

Actualmente, trabaja como ejecutivo de cuentas y ventas en Cabieses & Asociados Agentes de Seguros, la empresa familiar, donde también se desempeñó anteriormente como asesor de seguros. En el plano personal, es un apasionado del deporte y suele practicar surf y golf. A través de sus redes sociales también muestra su gusto por viajar junto a Mafer, con quien mantiene una relación desde 2021, poco después de que ella anunciara su ruptura con Hugo García.

