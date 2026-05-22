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La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán sigue dando de qué hablar. Esta vez, la influencer peruana llamó la atención al sincerarse sobre sus planes familiares con el exseleccionado nacional, dejando entrever que ambos proyectan una vida a largo plazo.

Durante una reciente entrevista en el pódcast de la periodista Verónica Linares, la conductora de 'América hoy' habló abiertamente sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a la popular 'Foquita'. Sus declaraciones cobraron relevancia debido a que él confirmó tiempo atrás que se sometió a una vasectomía, tema que también se abordó en la conversación.

Xiomy Kanashiro revela su deseo de ser madre con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro aseguró que formar una familia sí está dentro de sus planes personales y sentimentales. Aunque aclaró que actualmente no es una prioridad inmediata, reconoció que ya conversó sobre el tema con Jefferson Farfán y que ambos coinciden en que les gustaría tener un hijo más adelante.

La bailarina también explicó que, por ahora, tanto ella como el ex Alianza Lima están concentrados en sus respectivos proyectos profesionales. Sin embargo, dejó en claro que la idea de convertirse en padres forma parte de la relación que mantienen actualmente.

“Yo creo que no estaría con una persona si es que no voy a hacer mi familia más adelante. Sin embargo, ahorita, este año, no está en nuestros planes”, expresó Xiomy, dejando en evidencia que la estabilidad emocional y familiar es importante dentro de su vínculo con el exjugador de la selección peruana.

Jefferson Farfán también quiere tener otro hijo

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Xiomy Kanashiro habló sobre la vasectomía de Jefferson Farfán. Según contó, el exfutbolista le explicó personalmente la decisión que tomó y las medidas que consideró pensando en una futura paternidad.

“Él me dijo que se había hecho la vasectomía, pero que había guardado su miel para cuando tenga otra pareja por si quería tener su hijo”, reveló la influencer, causando sorpresa entre los conductores y usuarios en plataformas digitales.

De acuerdo con las declaraciones de Xiomy, Farfán aún mantiene el deseo de volver a convertirse en padre. La modelo sostuvo que ambos han conversado seriamente sobre la posibilidad de tener un bebé, aunque consideran que todavía no es el momento adecuado para dar ese paso.

“Él también quiere quizá más adelante tener un hijito más y yo también obviamente, pero mucho más adelante”, afirmó.