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Koky Belaúnde es uno de los personajes más icónicos de 'Chollywood'. Su aparición en la televisión nacional se dio hace varios años gracias al programa de Magaly Medina y dejó una frase para el recuerdo: “te lo digo con el taco”. Siempre luciendo su copete, bien producido y maquillado, del personaje se sabe mucho, pero detrás de él hay toda una vida que, hasta hace poco, era totalmente desconocida.

El artista nacional confesó recientemente en una entrevista con la popular Urraca que, pese a lo que muchos pensaban, tiene una esposa, con la cual convive, e incluso, dos hijas y nietas. Asimismo, habló abiertamente sobre su orientación sexual y señaló que no tiene problema con el qué dirán.

Koky Belaúnde responde por primera vez sobre su orientación sexual

En la conversación que sostuvo con la presentadora de espectáculos, Koky Belaúnde la sorprendió al contarle que, actualmente, tiene una esposa y que viven en la misma casa. Ante esta revelación, Magaly Medina lo interrogó sobre su orientación sexual y la respuesta del estilista fue clara y directa.

“Soy respetuoso de mi hogar (...) Que piensen lo que quieran, tienen todo el derecho a pensar. Yo también de la gente pienso un montón de cosas, pero la gente de mi entorno sabe quién soy, no los puedo engañar”, sostuvo, dejando en claro que respeta la opinión de los demás, pero que no tiene que dar explicaciones a nadie.

Koky Belaúnde revela que tiene esposa, hijas y nietas

Koky Belaúnde mostró un lado poco conocido de su vida personal al hablar sobre el importante rol que cumple dentro de su hogar. Más allá de su trayectoria en la televisión y el mundo de la belleza, contó que dedica gran parte de su tiempo a su familia y que hoy vive con entusiasmo la experiencia de ser abuelo.

El reconocido estilista explicó que es padre de dos hijas y señaló que siempre ha optado por mantenerlas alejadas de la atención pública. Según comentó, tomó esa decisión para resguardar su tranquilidad y evitar que se vean afectadas por críticas o comentarios negativos.

También reveló que una de sus hijas radica en Estados Unidos, mientras que la otra vive junto a él en Perú, acompañada de sus hijas. Koky aseguró que disfruta compartir la rutina familiar, participar en fechas especiales y estar presente en momentos importantes, aunque reconoció entre bromas que suele ser bastante estricto en casa.